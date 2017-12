Nikdy nevypíšem predčasné voľby, boli by výsmechom občanov, tvrdí Zeman

PRAHA - Mali by sme byť hrdý a sebavedomý národ, ktorý si váži svojich úspechov, povedal český prezident Miloš Zeman vo svojom vianočnom posolstve. Vystúpil s ním po piaty raz, naposledy pre januárovými prezidentskými voľbami. V reakcii na spory medzi stranami tiež povedal, že nikdy nevypíše predčasné voľby, ktoré by podľa neho boli výsmechom občanov.

„Občas počujem hlasy, že by som mal vypísať predčasné voľby, čo mi ústava v niektorých situáciách umožňuje. Chcem úplne jasne povedať, že to nikdy nespravím, pretože predčasné voľby niekoľko mesiacov po riadnych voľbách by boli výsmechom občanov, ktorí šli k riadnym voľbám a volili tak, ako volili. Občania rozdali karty a politici musia vedieť s týmito kartami hrať,“ povedal Zeman, ktorého cituje portál iDNES.cz.

K predčasným voľbám ale môže dôjsť aj proti vôli prezidenta, keď strany zoženú 120 hlasov pre rozpustenie Snemovne. Podľa premiéra Andreja Babiša by sa strany na nových voľbách mohli dohodnúť už po dvoch neúspešných pokusoch o vládu.