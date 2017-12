Poľský denník predpovedá scenár ako za čias studenej vojny: USA má rozmiestniť v Európe rakety

VARŠAVA - Poľsko by sa malo pripravovať na možnosť, že Američania budú chcieť v Európe znovu rozmiestniť rakety stredného doletu ako za čias studenej vojny. Napísal to dnes na svojom webe poľský denník Gazeta Wyborcza s tým, že USA tak môžu reagovať na to, že Rusko dohodu o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu porušuje. Tentokrát by si Američania mohli k rozmiestneniu svojich striel vybrať Poľsko namiesto "pacifistického" Nemecka, uviedol denník.

"Predstavme si situáciu. Posádkové mestečko v Dolnom Sliezsku, kam prichádzajú autobusy s demonštrantami. Čakajú na nich vojaci v plnej zbroji, s obuškami a štítmi (...) Spravodajcovia ruskej televízie čakajú, až niektorý z demonštrantov vyprovokuje vojenského policajta a dostane obuškom. A odchádzajú spokojní," približoval list hypotetickú situáciu, kedy by na základni na západe Poľska boli rozmiestnené americké strely s plochou dráhou letu, schopné do dvoch hodín zasiahnuť moskovské Červené námestie, vzdialené vzdušnou čiarou 1800 kilometrov.

Do Pskova by doleteli počas hodiny, do Kaliningradu už za 20 minút. Tieto strely by mohli niesť ako konvenčnú, tak jadrovú hlavicu. Nejde o fantazmagóriu, ale podľa denníka Biely dom horúčkovito premýšľa, ako odpovedať na rozmiestnenie dvoch ruských jednotiek vyzbrojených strelami s plochou dráhou letu 9M729, ktorých dolet presahuje 500 kilometrov - a tým pádom porušuje zmluvu uzatvorenú v roku 1987 vtedajšími prezidentmi Ronaldom Reaganom a Michailom Gorbačovom.

"Nemožno vylúčiť, že reakciou bude rozmiestnenie podobnej triedy zbraní v Poľsku," usúdil denník, podľa ktorého "sa studená vojna vracia do starých koľají" - ako v 80. rokoch minulého storočia, kedy Západ odpovedal na sovietske rakety SS-20 raketami Pershing II. Starému kontinentu hrozila skaza, než si mohol v roku 1987 oddýchnuť.

Ale ruský prezident Vladimír Putin o dve desaťročia neskôr zistil, že zmluva zakazujúca tento typ zbraní odporuje ruským záujmom, a tak Rusi v roku 2008 začali tieto strely znovu testovať. Na americké výzvy Rusko nereagovalo, pripomenul denník.

Washington má podľa neho len dve východiská: môže skúšať s Ruskom ďalej vyjednávať, alebo môže urobiť to isté čo Rusko: vyvinúť vlastné strely stredného doletu. Súčasné pacifistické Nemecko by ich podľa denníka sotva vpustil na svoje územie ako v 80. rokoch, ale ťažko by ich mohlo odmietnuť Poľsko, ktoré sa ustavične domáha prítomnosti amerických vojakov na svojom území.

"Náklady by mohli byť veľké. Nejde len o to, že Poľsko by sa stalo cieľom pre ruské jadrové sily (tým je dávno), ale terajšie Rusko vďaka televízii Russia Today, serverom šíriacim propagandu a falošné správy má oveľa väčší vplyv na západnú spoločnosť, vrátane poľskej. Rusko v tomto scenári bude vyvolávať protesty, provokovať, hroziť jadrovou odvetou. To isté sa za studenej vojny dialo v Nemecku. Dokáže si s tým Poľsko poradiť? " spýtala sa na záver Gazeta Wyborcza.