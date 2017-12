Ruská volebná komisia rozhodla: Navaľnyj nemôže kandidovať za prezidenta, odvolá sa

Alexej Navaľnyj

MOSKVA - Ruská ústredná volebná komisia v pondelok rozhodla, že Alexej Navaľnyj, najvýraznejšia postava ruskej opozície, nemôže kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Rozhodnutie oznámila šéfka komisie Ella Pamfilovová. Komisia rozhodnutie zdôvodnila tým, že Navaľnyj bol síce len podmienečne, ale predsa len odsúdený v kauze Kirovles. Napriek tomu by Navaľnyj kandidovať mohol, ak by mu komisia udelila výnimku. To však nespravila.