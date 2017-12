Žena sa pošmykla na zľadovatelej ulici: Keď uvidela, kto jej letí na pomoc, nastal výbuch smiechu

Santa Claus

WATFORD – Aká by bola vaša reakcia ak vás zo zeme zdvíhal samotný Snata Claus? Možno by bola podobná tejto! Žena kráčajúca po zľadovatenom chodníku popri ceste zažila poriadny šok. Po jej nešťastnom páde jej vyletel nákup z rúk a nevedela si dať rady ako vstať. No na Vianoce sa naozaj dejú zázraky. Pozrite sa na video, Snata Claus je hotový džentlmen!