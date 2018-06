Pellegrini si myslí, že kľúčom k úspechu sú kvalitní učitelia: Opäť im zvýšil platy

BRATISLAVA - Kľúčom kvalitného školstva sú kvalitní učitelia. Povedal to premiér Peter Pellegrini po rokovaní s ministerkou školstva Martinou Lubyovou na ministerstve školstva.

"Mrzí ma, že pani ministerka nenašla podporu u pedagógov, keď im ponúkla možnosť mať jednu veľkú komoru učiteľov, ktorá by bola hlavným partnerom ministerstva. Bolo by lepšie, keby vznikla. Ľahšie by sa v školstve robili zmeny," poznamenal. Premiéra teší, že sa vláde darí zvyšovať platy učiteľov. "Chceme postupne dostať platovú úroveň učiteľov až na 85 percent ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku, čím by sme sa zaradili medzi špičkové krajiny" vysvetlil.

V súvislosti so zvyšovaním platov Pellegrini pripomenul, že aj samosprávy sa môžu podieľať na výške platov učiteľov. "Nič nebráni starostom a primátorom miest, aby vyčlenili zo svojich rozpočtov peniaze na zvýšenie platov učiteľom. Viem o tom, že niektorí to robia, a ďakujem im za to. Z tohto miesta chcem odkázať aj tým ostatným, že im nič nebráni, aby učiteľom viac platili," dodal. Podľa Pellegriniho je dôležité venovať sa vzdelávaniu a príprave pedagógov už počas ich štúdia na pedagogických fakultách.

"Dovoľte mi trošku podpichnúť pedagogickú obec. V testovaniach porovnávame našich žiakov či vedia čítať, či rozumejú textu, či vedia počítať. Podľa mňa sa čoskoro začnú objavovať aj rankingy, ktoré porovnávajú učiteľov. Preto musíme veľa robiť aj s celoživotným vzdelávaním našich pedagógov, aby náhodou, ak sa bude robiť porovnanie kvality učiteľov v rámci OECD, naši učitelia nedopadli negatívne. Je dôležité, aby na sebe pracovali," povedal Pellegrini.

Premiér sa vo svojom úvodnom príhovore nevyhol kritike miest a obcí, ktoré sú zriaďovateľmi základných a materských škôl. V tejto súvislosti povedal, že ministerstvo školstva respektíve ministerka školstva nenesie zodpovednosť za všetko, čo sa v školstve deje. Predseda vlády po rokovaní s ministerkou zároveň oznámil, že zafinancujú materské školy tak, aby sa zvýšili ich kapacity, aby sa v dohľadnom čase mohla zaviesť povinná predškolská dochádzka, ktorú sľubuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania.

Podľa Pellegriniho je nevyhnutná optimalizácia siete školských zariadení, keďže z viac ako 2 000 škôl na Slovensku nefunguje viac ako 600 v plnom režime, čiže majú len prvé štyri ročníky. "Chcem garantovať, že vláda si uvedomuje, že máme aj menšiny, ktoré sa potrebujú vzdelávať aj v rodnom jazyku, bude zachovaná taká sieť školstva, aby mali túto možnosť," dodal Pellegrini.

Témou spoločného rokovania bolo napríklad aj duálne vzdelávanie. Práve vládne zmeny na podporu duálneho vzdelávania schválil vo štvrtok parlament. Stredné školy a zamestnávatelia by tak mali mať ľahší vstup do systému duálneho vzdelávania. Podľa ministerstva školstva je príčinou nižšieho záujmu stredných odborných škôl zapojiť sa do systému duálneho vzdelávania krátenie normatívu na praktické vyučovanie.

Odstránením tejto bariéry si ministerstvo sľubuje zvýšenie aktívneho prístupu stredných odborných škôl pri uzatváraní spolupráce so zamestnávateľmi pri nových partnerstvách, ako aj zefektívnenie chodu a vybavenia stredných odborných škôl, ktoré už pôsobia v systéme duálneho vzdelávania. Významným novým prvkom je zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania.

Opatrenie by malo zvýšiť záujem zamestnávateľov a najmä živnostníkov a malých podnikov o vstup do systému duálneho vzdelávania. "Zákon našiel širokú podporu aj v koalícii. Dnes, keď cítime veľký dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile, som rád, že ministerka pripravila dlhý zoznam opatrení, aby duálne vzdelávanie mohlo napredovať," povedal na margo schválenej novely premiér. "Školstvo sa týka nás všetkých a ukázalo sa to aj na hlasovaní. Mali sme 101 poslancov, ktorí náš návrh podporili, aj napriek tomu, že k nemu bola široká diskusia a kritika najmä zo strany opozície," pochvaľovala si šéfka rezortu školstva.