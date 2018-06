IT sektor je druhý najväčší pilier slovenského hospodárstva, tvrdí Pellegrini

„Slovensko je automobilová veľmoc a ešte dlho aj bude. Čo sa týka výroby vozidiel na počet obyvateľov, budú rekordy pravdepodobne ešte väčšie ako dnes, to svedčí o našej šikovnosti. Ale to je len jeden pilier nášho priemyslu. Za ďalší pilier považujem IT sektor, ktorý sa tu za posledné roky veľmi dobre vyvíja. Je obrovský záujem firiem z tohto segmentu prichádzať na Slovensko. Tie, ktoré tu už sú, sú veľmi spokojné a chcú rozširovať svoje kapacity. Ale narážajú na problém, vďaka ktorému vznikla Digitálna koalícia, a to je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v tejto oblasti,“ skonštatoval Peter Pellegrini.

V tejto súvislosti premiér uvítal, že sa mierne zvyšuje záujem o štúdium na technických školách a že univerzity sa vracajú k bakalárskym študijným programom. Podľa jeho slov IT firmy radi zamestnajú bakalára, ktorý nemusí študovať ešte dva roky na inžiniera a aj ho dobre zaplatia. „Nerozumiem, prečo mladí ľudia nechcú ísť do technickejších odborov, keď môžu dobre zarobiť a pracovať v dobrých podmienkach,“ poznamenal predseda vlády. Dodal, že plat mladých IT technikov je nadpriemerný oproti zárobkom päťdesiatnikov či šesťdesiatnikov, ktorí tvrdo pracujú a nedosahujú mzdovú úroveň IT sektora.

Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.