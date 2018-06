Ministerka sa po Sorosovi opäť strápnila! Rozhovor pre dezinformačný web, budeme vás chrániť

BRATISLAVA - Stala sa ministerkou kultúry a mala by svoj post zastávať zodpovedne. Ľubica Laššáková však od začiatku čelí kritike. Dnes poskytla rozhovor aj dezinformačnému webu Hlavnespravy.sk a dokonca im sľúbila ochranu.

V dobe, kedy sa dezinformácie a rôzne propagandy šíria svetelnou rýchlosťou, je potrebné, aby sme ich vedeli odlíšiť od faktov. Vlády mnohých krajín Európskej únie hľadajú účinné spôsoby ako proti šíreniu takýchto informácií bojovať. Vyzerá to tak, že ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa rozhodla pre opačnú cestu.

Laššáková chce chrániť aj dezinformačné weby

Ministerka dnes poskytla rozhovor pre dezinformačný web Hlavnespravy.sk s titulkom "Podarí sa jednofarebným masmédiám zabezpečiť si svoju mediálnu dominanciu zákonom?". Z rozhovoru je zrejmé, že s dezinformačnými webmi problém zjavne nemá a dokonca im prisľúbila ochranu.

Zdroj: Reprofoto Hlavnespravy.sk

Spomína sa tam stretnutie so zástupcami médií, ktoré žiadali posilnenie ochrany novinárov. Autor vyjadril obavu, či nenastane snaha ich web umlčať. "Môžete dať na to hlavu, že nie. Práve naopak," odpovedala na otázku Laššáková. Redaktor sa sťažoval, že existuje množstvo prípadov, "keď sú novinári s nezávislým názorom zastrašovaní, ostrakizovaní, kádrovaní". Ministerka vyjadrila pre tieto obavy pochopenie a nepriamo povedala, že urobí všetko preto, aby neboli obmedzovaní.

Zdroj: Reprofoto Hlavnespravy.sk

V rozhovore Laššáková povedala, že "v žiadnom prípade nebudú novinári rozdelení na novyvolených a vyvolenejších". Hlavnespravy.sk patria k webom, pri ktorých sa pochybuje o ich dôveryhodnosti a kvalite obsahu a sú všeobecne označované za konšpiračné. Šíria dezinformácie, hoaxy, proruskú propagandu a nepravdivé informácie, ktoré vyvolávajú strach u obyvateľov.

Zdroj: Reprofoto Hlavnespravy.sk

Do vysokej politiky vstúpila nie veľmi dobre. Krátko pre jej vymenovaním na post ministerky kultúry súhlasila aj so sorosovskou kartou, ktorú vytiahlo expremiér Fico. Podľa nej to bola pravda. Neskôr sa za výrok musel ospravedlňovať