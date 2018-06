Strana Sieť razantne mení kurz: Na sneme zmenili názov hnutia

"Ide o historický medzník vývoja. Strana sa vracia k hodnotám, na ktorých bola pôvodne založená. Chceme presadzovať politiku, ktorá rešpektuje individuálnu ľudskú slobodu, spoločenskú zodpovednosť, rozvoj regiónov a hlási sa k morálnym hodnotám obsiahnutým v duchovnom odkaze kresťanskej kultúry," uviedol Zuzula.

Predseda SKS upozornil, že "krízové situácie dnes znova posilňujú dopyt po jednoduchých riešeniach. Riziko, že výsledkom takýchto riešení bude nejaký nový druh totality je až príliš veľké". Preto považuje presadzovanie konzervatívnych postojov a ich aplikáciu v politike za mimoriadne dôležitú.

Cieľom politiky strany je podľa Zuzulu zrealizovať víziu fungujúceho štátu, v ktorom prosperujú snaživí a čestní ľudia. Informoval, že delegáti snemu sa zhodli, že SKS sa zapojí do komunálnych volieb, prezidentských volieb aj do volieb do Európskeho parlamentu.