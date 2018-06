Odborníci odhalili pravdu o novom sociálnom balíčku Smeru: Populizmus opäť zvíťazil

Ficov sociálny balíček za 200 miliónov bude zejme skôr predvolebným "ťahúňom", než pomocou pre Slovensko. Kým strana Smer sľubuje len výhody, odborníci to vidia inak. Oslovili sme preto ekonómov zo spoločností INEKO, INESS a Across Private Investments, aby nový balíček zhodnotili.

V dobrých časoch sa treba pripraviť a nie prejedať príjmy

Politici by mali vždy povedať, odkiaľ chcú na vyššie výdavky zobrať peniaze. "Ak to nehovoria, zvyšuje sa riziko, že to pôjde na úkor vyššieho dlhu. Pokiaľ sa štátu darí a vyberá viac dané a odvodov ako plánoval, mal by tieto peniaze použiť prioritne na zníženie dlhu. V dobrých časoch sa totiž treba pripravovať na časy horšie a nie prejedať neočakávané príjmy," povedal pre Topky Peter Goliáš z INEKO.

Pri opatrení v rámci kúpeľnej liečby je rizikom zneužívanie. "Keď sa liečiť pôjdu aj ľudia, ktorí to nepotrebujú a pôjde pre nich skôr o dovolenku/rekreáciu. Nerozumiem, na základe čoho vláda usúdila, že medicínsky potrebuje kúpeľnú liečbu dvakrát toľko ľudí, čo doteraz," uviedol Goliáš. Čo sa týka zdvojnásobenia vianočných dôchodkov alebo tzv. 13. dôchodku, to by malo byť cielené na istú skupinu.

"Dôchodcovia sú dlhodobo najmenej ohrození chudobou, plošné opatrenia zvyšujúce dôchodky sú preto skôr plytvaním verejných zdrojov. Prípadné zvyšovanie dôchodkov by sa preto malo cieliť na tých, ktorí naozaj žijú v riziku chudoby," dodal Goliáš s tým, že to isté sa v podstate týka aj obedov zadarmo pre žiakov posledného ročníka MŠ a žiakov ZŠ. "Preplácanie stravy v školách - opatrenie nie je adresné, keďže podporí aj rodičov, ktorí na to nie sú odkázaní," dodal.

Balíčky ignorujú skutočné priority

Základný problém sociálnych balíčkov je, že ignorujú skutočné priority. "Hoci útvar hodnoty za peniaze jasne identifikoval priority vo vzdelávaní aj zdravotníctve a školstve, návrhy balíčka ich ignorujú. Čiže opäť občania dostanú menej hodnoty za veľa peňazí," uviedol Radovan Ďurana z Inštitúty ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Kúpeľníctvo je podľa Ďuranu tradičný ťah bez očakávanej pridanej hodnoty. "Bez funkčného manažmentu pacienta nám ani kúpele zadarmo nepomôžu." Najviac však neefektívnosť vidno na obedoch zadarmo.

Deti potrebujú vzdelávať, nie nakŕmiť

"Najviac to vidieť na obedoch zadarmo. Žiaci zo znevýhodnených rodín potrebujú školy, ktoré ich dokážu vzdelať, to má byť priorita, a nie školy, ktoré ich dokážu nakŕmiť. Druhý problém návrhov balíčka je, že sa tým zvyšujú výdavky miesto toho, aby boli financované z úspor. Keby štát nakupoval lacnejší internet pre školy a obmedzil plytvanie, došlo by k racionalizácii siete a ostalo by aj na stravné. Školstvo nie je bezplatné, už dnes jeden žiak stojí viac ako 3000 eur, stravné je len malá zmena," ozrejmil Ďurana.

Vianočné príspevky sú v tomto prípade príkladom rozdávania, ktoré sa nikdy nevyčerpá. "Dôchodcovia už dostali štedrejšiu valorizáciu, ale to ako "akosi" nepočíta. Zabúda sa na to, že roky sa zvyšovali dane a vymeriavacie základy. O ekonomický rast sa dá podeliť s občanmi aj tak, že sa im znížia dane alebo tak, že sa dosiahne prebytkový rozpočet, vďaka čomu sa nebudú musieť zvyšovať dane v budúcnosti," dodal na záver Ďurana.

Populizmus opäť zvíťazil

Smer sľubuje to, čo nevie dodržať. "Populizmus opäť víťazí nad zodpovednosťou. Zodpovednému hospodárovi musí byť jasné, Smer sa chystá rozdávať to, na čo reálne nemáme a mať nebudeme. Nepočúva renomovaných analytikov ani Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, dokonca ani svojho vlastného koaličného partnera," povedal Andrej Rajčány, riaditeľ portfólio manažmentu Across Private Investments.

"Vie len rozhadzovať namiesto toho, aby uskutočnila reálne zlepšenie v zdravotníctve, školstve alebo zjednodušila daňový systém a pomohla podnikateľskému sektoru. Zvyšovať výdavky bez toho, aby sa zvyšovali príjmy, môže len niekto, kto myslí len na svoje preferencie," dodal Rajčány.