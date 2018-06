Viacerí poslanci chcú, aby sa 28. október stal štátnym sviatkom

Ondrej Dostál

BRATISLAVA - Pamätný deň 28. október by sa mal zmeniť na štátny sviatok. Navrhujú to nezaradení poslanci a poslanci z SaS. Preto na júnovú schôdzu predkladajú návrh novely zákona o štátnych sviatkoch. Deň 28. október 1918, kedy vznikla Československá republika, je jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Myslia si to poslanci NR SR Ondrej Dostál, Martin Klus (obaja SaS) a nezaradené poslankyne Viera Dubačová a Zuzana Zimenová, ktorí upozorňujú, že v roku 2018 uplynie od toho dňa sto rokov.