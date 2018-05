Prvý rozhovor Lučanského po vymenovaní: Nie som predĺžená ruka Roberta Kaliňáka

Odmieta, že by bol na post dosadený ako predĺžená ruka exministra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), s ním podľa vlastných slov nikdy neriešil záležitosti týkajúce sa činnosti polície na inej ako odbornej úrovni.

Vo svojom prvom rozhovore po menovaní do funkcie označil za najväčšie výzvy polície na Slovensku migráciu a terorizmus. Deklaroval tiež, že má eminentný záujem na objasnení vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

-Stali ste sa policajným prezidentom, avšak len dočasným, kým nevstúpi do praxe nová legislatíva, ktorá zmení pravidlá jeho výberu. Čo to pre vás znamená?-

Úspešne previesť policajný zbor do štádia, keď sa táto voľba uskutoční a bude menovaný nový policajný prezident.

-Tesne pred vami neuspela kandidatúra Mariána Slobodníka, ktorého zať podnikal s Ladislavom Bašternákom. Uvažovali ste v tejto situácii dlho nad ponukou, ktorú vám dala ministerka vnútra?-

O takýchto ponukách uvažujete dlho v každom prípade, aj keď som bol oslovený na post prvého viceprezidenta, aj teraz som uvažoval dlho.

-Koľko času ste mali na rozhodnutie? Kedy prišla tá ponuka?-

Nebola to ponuka, ale bolo zmienené moje meno, aby som pouvažoval na touto možnosťou, tak ako bolo zrejme asi oslovených viacero ľudí. Zvážil som, bol som oslovený opakovane a ponuku som prijal.

-Je to zaujímavá ponuka viesť políciu v napätej spoločenskej situácii po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice?-

Je raz také náročné viesť policajný zbor, keď sa musíte brániť voči útokom, ktoré prichádzajú zo všetkých strán, ako keď je situácia pokojná a človek má priestor na rozvíjanie kreatívnych činností.

-Nebojíte sa tlaku, ktorý neustál napríklad minister vnútra Tomáš Drucker? Zrejme sa teraz bude rozoberať na vás všetko, napríklad aj kauza vášho bytu na Floride.-

Nebojím sa. Napríklad, tú kvázi kauzu bytu na Floride som dávno vysvetlil, či už v rámci previerok NBÚ, alebo preverovania pôvodu majetku v trestnom konaní. Veľmi podrobne som zdokladoval, že som vyplatil tie peniaze, z čoho som ich vyplatil, keď som vyplácal ďalších spoločníkov z tohto bytu. Nemám žiadne obavy, zlé svedomie.

Je to asi tak, že keby som chcel niečo tajiť a kryť, tak to napíšem na niekoho iného, nebudem to predsa písať na seba. Takisto by som zo svojej platobnej karty, mám len jeden účet, neplatil a nekupoval nábytok a doplnky v Ikei v USA. Naozaj, nejde o luxusný apartmán, ako bolo popísané. Je to jednoduchý dvojizbový byt v kondomíniu, ktorých sú tam tisíce a nie je to žiadna luxusná štvrť.

-Síce nemusíte zo zákona, ale ste ochotný zverejniť svoje majetkové pomery?-

Svojmu nadriadenému podávam majetkové priznanie každý rok a nemám problém zverejniť, čo vlastním.

-Médiá o vás píšu ako o človeku, ktorý je blízky bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. Je známe, že ste museli ustúpiť nominantovi SNS a Kaliňák si vás stiahol z postu policajného viceprezidenta na inšpekciu. Aký máte spolu vzťah?-

Môj vzťah s bývalým ministrom je čisto pracovný. Bol som na poste prvého viceprezidenta štyri roky a plnil som si úlohy, ako mi boli stanovené.

-Ako budete vnímať kritiku, že na čelo polície sa teraz dostala predĺžená ruka exministra Kaliňáka?-

Nebudem s tým súhlasiť. Nemám žiadne ani väzby, ani vzťahy, alebo, že by som s ním chodieval niekde na dovolenky, alebo na večierky. Jedine, kde sme sa stretávali, boli oficiálne udalosti, ako je policajný deň alebo vianočný koncert. Vôbec nie súkromne, a už vôbec nie, že by som s ním riešil záležitosti týkajúce sa činnosti policajného zboru na inej ako odbornej úrovni.

-Súhlasíte s bývalým premiérom Robertom Ficom, že Kaliňák bol najlepším ministrom vnútra?-

Z pohľadu policajta si dovolím tvrdiť, že je jeden z ministrov, ktorý zabezpečil čo najlepší a najkomfortnejší priestor pre všetkých policajtov. Naozaj si spomínam na časy, keď sme mali problémy s motorovými vozidlami, s ich opravami, s materiálno-technickým zabezpečením, nehovoriac o zbraniach. Bol to minister, ktorý sa snažil urobiť pre chod polície maximum, a to najlepšie, čo vedel.

-Ministerka oznámila, že svoje rozhodnutie o novom policajnom prezidentovi bude konzultovať s premiérom Petrom Pellegrinim. Stretli ste sa osobne s premiérom?-

Stretol som sa s ním osobne na policajnom dni v Slovenskej Ľupči, keď bol ešte ako predseda parlamentu.

-Teraz nemal potrebu s vami hovoriť?-

Nehovorili sme spolu.

-Taktovku nad policajným zborom preberáte po dosiaľ najdlhšie slúžiacom policajnom prezidentovi Tiborovi Gašparovi. Ako ho vnímate?-

Vnímam ho ako kolegu, ktorý spravil pre policajný zbor dosť veľa. V niektorých oblastiach to beriem ako takú výzvu a možnosť, sa mu pokúsiť vyrovnať. Napríklad, v tom ako vystupoval a komunikoval. Nie je nič, v čom by som sa chcel voči nemu vyhraniť, môžem ho len a len pochváliť, ako sa snažil viesť policajný zbor, ako sa snažil niektoré veci riešiť aj vo vzťahu k migrácii, k dopravnej nehodovosti.

-Podľa vás bolo nespravodlivé, že predčasne skončil vo funkcii?-

K tomu sa ťažko vyjadrím, nechcem hodnotiť, čo všetko stálo za tým, že musel z funkcie odísť, ale bolo to jeho rozhodnutie.

-Čo by ste vy urobili na jeho mieste?-

Neviem, musel by som byť v jeho situácii.

-Polícia čelí kritike opozície, že ju ovládla nitrianska skupina Bödörovcov. Čo na to hovoríte?-

Polícia bude vždy čeliť kritike opozície, lebo na to je opozícia, aby kritizovala.

-Vy si to nemyslíte, že by získala nejaká takáto skupina vplyv?-

Myslím si, že máme na to orgány, ktoré, keď sa budeme striktne držať zákona, tak majú právomoc a možnosť riešiť tieto otázky. Počas môjho pôsobenia v inšpekcii bolo dosť veľa podnetov, ktoré sa riešili, avšak všetko len anonymy. Po dlhých šetreniach sme niekedy ostali na bode nula, ostali sme plávať.

-V prejave ste povedali, že chcete čeliť výzvam, pred ktorými polícia stojí a menovali ste otázku migrácie a terorizmu. Naozaj sú to v súčasnosti najväčšie výzvy polície na Slovensku?-

Snažím sa pozerať dopredu, lebo niekedy môže byť neskoro zaoberať sa vecami, ktoré už sú. Pozrite sa na okolité štáty, alebo že dnes (streda 30.5. - pozn. TASR) bol útok v Bruseli, kde zahynuli štyria policajti. Myslím, že by sme mali klásť mimoriadny dôraz aj na toto.

-Na Slovensku sa kritizuje dlhodobo, že tu nebol za korupciu odsúdený žiaden vrcholový politik. Máte ambíciu, aby sa to zmenilo počas vašej éry?-

Viete, keď niekedy čelíte veciam, ktoré sa dejú v konkrétnych časových súvislostiach, tak hovoriť o konkrétnych víziách je ťažké. Počkajme si na nejaké výsledky a potom môžeme hodnotiť, či bolo správne rozhodnutie, že som tento post zobral a možno bude potom priestor na ďalšie fungovanie policajného zboru.

-Máte predstavu, ako dlho budete vo funkcii?-

Všetko záleží od politikov a od toho, ako rýchlo prejde schvaľovací proces v rámci Národnej rady.

-Myslíte, že to budú mesiace?-

Ja som v tomto dosť skeptický, lebo keď si zoberieme susedné Česko, tak tam prebiehala reorganizácia v rámci Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov päť rokov. Je možno na nás, či pôjdeme rýchlou cestou, kde budeme šiť horúcou ihlou, a potom budeme znášať následky ešte dlhé obdobie a budeme to meniť, alebo si zvážime pomalší a kvalitnejší postup. To však nie je na mne.

-Mali by ísť aktuálne legislatívne zmeny ohľadom polície pomalšie?-

Nie, ja som určite za to, aby to bolo rýchlo, ale aby to nebolo na úkor kvality.

-Čo hovoríte na návrh ministerstva vnútra, ktorý je v pripomienkovom konaní?-



Tento návrh sa rieši aj v súbehu s fungovaním inšpekcie. Tam vidím viacero nástrah. Problematika menovania policajného prezidenta by sa možno dala urýchliť a spraviť skôr.

-Čo hovorí doterajší šéf inšpekcie na názor, že by sa mala dostať spod vplyvu ministra vnútra?-

V danom štádiu zatiaľ podľa mňa nikto nič lepšie nevymyslel. V Česku to odtrhli a teraz volajú po tom, aby tam boli civili a nie bývalí policajti, aby nemali prepojenia na bývalých kolegov. To je dosť nemysliteľné, lebo každé trestné konanie má svoje špecifiká a musí ich robiť len človek, ktorý s tým prišiel do styku.

-Vyšetrovanie dvojnásobnej vraždy novinára a jeho snúbenice nedospelo po viac ako troch mesiacoch ku konkrétnejšiemu výsledku. Je to dôvod na znepokojenie?-

Vyšetrovanie vraždy nie je dokladanie rožkov do regálu v nákupnom centre. To nie je tak, že dáte niekomu úlohu, on tam príde a doloží tie rožky. Keď si zoberieme štatistiku, tak Slovensko je v popredí objasnenosti vrážd, či už mafiánskych, náhodných, ale aj na objednávku. K vražde novinára sa neviem vyjadriť, nakoľko som na nej nerobil.

-Budete sa o to zaujímať?-

Určite sa pri mojom nástupe budem informovať, akým smerom sa to uberá, či je dosť ľudí na túto prácu vyčlenených, či majú podmienky, aby sa táto práca dotiahla do úspešného konca, bol zadržaný páchateľ a tento trestný čin bol objasnený. Verte, že mám taký istý eminentný záujem na tom, aby sa táto vražda objasnila, aby bol páchateľ postavený pred súd a spravodlivo potrestaný.

-Vy to vidíte reálne?-

Vraví sa, ak neobjasníte vraždu do 48 hodín, zvyšujete náskok páchateľa. Nemyslím si ale, že je správne, aby sme postupovali takým spôsobom ako teraz, že sa médiá až moc miešajú do samotného vyšetrovania a tým sťažujú postupy ľudí a znemožňujú kvalitné rýchle objasnenie tejto veci, ktoré už je teraz o mravčej práci.

-Pôjdete do výberového konania na policajného prezidenta podľa nových podmienok?-

To je hypotetická otázka, neviem vám na ňu odpovedať.

-Nevylučujete to teda.-

Čas ukáže. Ja nemám nejaké ambície a vždy som sa dostal do funkcie nie tým, že som sa niekde tlačil a prosil, ale vždy som bol oslovený. Nadriadený vždy zhodnotili, či na funkciu mám alebo nie. Teraz je ťažké sa baviť, či mám alebo nemám záujem. Uvidíme, čo prinesú ďalšie mesiace. Dnes je enormný tlak na túto pozíciu a nezahŕňa to len to, ako ste zdatný fyzicky a duševne odolávať, ale je to aj tlak na rodinu a okolie a myslím, že to zanecháva dosť veľké následky a človek má čo robiť, aby sa s nimi vyrovnal.