Ďalšia kauza VšZP: Ľudia z OĽaNO podávajú podnet na kontrolný úrad

"Z rozhodnutia generálneho riaditeľa VšZP Miroslava Kočana sa od 3. júla 2017 zriadila centrálna poštová adresa. Postupne to nabiehalo tak, aby všetky listové zásielky boli centrálne spracovávané na jednom mieste. Dovtedy prišiel klient na pobočku, tá jeho materiál preskenovala a dala do systému. Teraz by tieto listové zásielky mali byť preposielané do Bratislavy," ozrejmil Krajčí.

Podľa jeho slov to, čo sa dovtedy triedilo a skenovalo na pobočkách, robia teraz externí zamestnanci cez externú firmu Dokument Logistik, ktorá sídli v bratislavskej Rači. "Pošta ide tam, tam sa spracúva a vracia sa autom späť na centrálne poštové miesto. Takéto listy pritom často obsahujú dôležité žiadosti, ako súhlas so začatím liečby istým liekom, či rôzne dovolania, na ktoré je zákonná lehota. Tento externý spôsob spracovávania pošty je časovo náročnejší," myslí si Krajčí.

Opozičný poslanec sa pýtal, prečo VšZP zaviedla takýto zložitý systém. "Prečo to, čo iné poisťovne robia na pobočkách svojimi zamestnancami, musí VšZP robiť s externou firmou?" pýtal sa. Krajčí sa na zmluvu s Dokument Logistik pozrel a zistil, že ju podpísal ešte Marcel Forai 14. októbra 2014.

"Je to zmluva na 9,5 milióna eur s DPH do konca roka 2018. Výpovedná lehota tejto zmluvy bola 12 mesiacov, teda mohla byť vypovedaná. Navyše, objem činnosti nie je záväzný, teda keby sa VšZP rozhodla skenovať poštu sama, všetko by bolo v poriadku. Faktúry za spracúvanie pošty však nezačali plynúť po júli 2017, ale už od konca roka 2014, a to v pravidelných mesačných intervaloch. Takto sa firme Dokument Logistik vyplatilo do júla 2017 viac ako päť miliónov eur. Pritom zamestnanci VšZP prestali preberať poštu a skenovať ju až v júli 2017," konštatoval Krajčí.

Zároveň poukázal, že napr. súkromná poisťovňa Dôvera robí elektronizáciu svojej pošty vlastnými zamestnancami a stojí ju to asi 200.000 až 300.000 eur ročne. "Pýtame sa pána Kočana, za aké služby VšZP tejto firma zaplatila viac ako päť miliónov eur? Prečo to poisťovňa nerobí cez vlastných zamestnancov? Zároveň sme získali informáciu, že skenovanie pošty sa má vrátiť na pobočky VšZP. Teda potom, ako sa minuli milióny eur," povedal Krajčí.

Tu zdôraznil, že VšZP mala rekordnú stratu a vyhla sa nútenej správe vďaka schválenému ozdravnému plánu. Vlani mala zisk 35,9 milióna eur. "Ten však bol dosiahnutý rekordným hospodárskym rastom, ako aj dofinancovaním zo strany štátu sumou 100 miliónov eur. Podarilo sa tak, že vlani sa VšZP nezadlžila. To je úspech, stále má však z minulých období stratu 229 miliónov eur, tento rok zníženú o zisk. Preto má VšZP stále záporné vlastné imanie a hrozí jej nútená správa," dodal Krajčí.