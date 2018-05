Prezidentským kandidátom hnutia Sme Rodina má byť Milan Krajniak

Ako povedal dnes analytik Ján Baránek, Krajniak je na prezidenta ešte mladý a skôr by mali politici v jeho veku mať záujem o vstup do exekutívy. „Právomoci prezidenta a schopnosť ovplyvňovať vývoj sú obmedzené ústavou. Politik, ktorý chce meniť Slovensko k lepšiemu, by mal mať záujem o posty v exekutíve. Je vo veku, že môže byť v exekutíve výkonný a je dostatočne skúsený,“ uviedol Baránek.