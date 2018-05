OĽaNO je ochotné podporiť návrh národniarov: Nie tak ľahko, Matovič má tri požiadavky

"Aby každá strana mala zriadený transparentný účet a každá položka bola zverejnená. Aby každá strana zverejňovala zoznam svojich členov. Aby politické strany museli zverejňovať doklady, zmluvy tak, ako to robí najmenšia obec na Slovensku," priblížil na tlačovej besede líder hnutia Igor Matovič. Ako dodal, už dopredu vie, že Andrej Danko, ktorý s novelou do parlamentu prichádza, s týmito požiadavkami nebude súhlasiť.

Keď bude Danko ochotný tieto podmienky akceptovať, potom podľa Matoviča skutočne chce politiku v tomto smere stransparentniť. "My sme presvedčení o tom, že nie kvantita, ale kvalita členov v politických stranách je dôležitá," uviedol. Ako dôkaz pripomenul, že OĽaNO s 13 členmi postavilo do volieb do VÚC troch členov, kým SNS so 7 000 členmi postavila piatich kandidátov.

"Ak pán Danko akceptuje tieto naše tri požiadavky, dávam verejný prísľub, že mu za tento zákon aj zahlasujem," povedal Matovič. Podľa neho OĽaNO nemá problém prijať požadovaný počet členov. "Toľko splníme, koľko nám povedia," dodal s tým, že sympatizanti hnutie podržia. Mená všetkých trinástich členov dnes Matovič nepovedal. Urobí tak vtedy, keď zoznam členov zverejnia aj vládne strany Smer-SD, SNS a Most-Híd. Zakladajúcou štvoricou členov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti je Matovič, Jozef Viskupič, Erika Jurinová a Martin Fecko.

Sudcov by mala voliť ústavná väčšina

Kľúčovou podmienkou k tomu, aby bol Ústavný súd SR výkladnou skriňou súdnictva je, aby kandidáti na ústavných sudcov boli volení ústavnou väčšinou. "To, čo minister spravodlivosti dnes predstavil, sú taľafatky," uviedol na dnešnej tlačovej besede líder hnutia OĽaNO Igor Matovič po tom, ako dnes minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) predstavil zmeny podmienok vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov.

"Podstatné je, koľko poslancov bude schvaľovať týchto kandidátov," uviedol Matovič s tým, že 76 hlasov, je málo. Tak si podľa neho vládna koalícia zvolí kandidátov, "čím si zabezpečia, že budú mať do roku 2031 beztrestnosť."

Kritériá, ktoré dnes Gál predstavil, napríklad minimálny vek na ústavného sudcu, je podľa Matoviča nepodstatnosť. Matovič dodal, že hnutie OĽaNO podá pozmeňovací návrh k novele zákona, ktorým navrhne, aby kandidátov volila ústavná väčšina, teda 90 poslancov Národnej rady SR.