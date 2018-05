Remišová Dankovi: Vyzývam ho, aby sa pre kauzu kataster vzdal funkcie

Veronika Remišová

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) by sa mal pre kauzu kataster z roku 2008 ľuďom na Slovensku ospravedlniť, prevziať politickú zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Na tlačovej konferencii ho na to vyzvala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Ak to Danko neurobí, opozícia sa nebude snažiť o jeho odvolanie.