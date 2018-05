Dočkajú sa muži otcovskej dávky? Poslankyňa Petrík predložila návrh

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Simona Petrík navrhuje zaviesť otcovskú dávku. Išlo by o dávku vyplácanú zo systému nemocenského poistenia, na ktorú by mal otec nárok počas 14 dní v období od narodenia dieťaťa do šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Otcovská dávka by rovnako ako materská dávka dosahovala 75 % z dennej hrubej mzdy zamestnanca, resp. z denného vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

O návrhu novely zákona o sociálnom poistení od poslankyne Simony Petrík, ktorým by sa zaviedla otcovská dávka, by mal parlament rokovať na aktuálnej schôdzi NR SR. "Práve v čase po narodení dieťaťa je otec najviac potrebný," povedala na utorkovej tlačovej besede. Podľa nej sa napríklad môže otec v tomto čase starať o staršie dieťa alebo ísť na úrad práce a sociálnych vecí požiadať o štátne príspevky pre rodinu. "V rámci krajín V4 sme jedinou krajinou, ktorá toto opatrenie nemá zavedené," povedala. Upozornila zároveň na to, že zavedenie plateného otcovského voľna požaduje aj Európska únia v rámci Európskeho piliera sociálnych práv.

"Členské krajiny budú nútené skôr či neskôr implementovať toto opatrenie do svojich zákonov a tri štvrtiny krajín to už urobili a ja stále čakám, kedy si to uvedomí aj ministerstvo práce a sociálnych vecí," zdôraznila. Pripomenula, že návrh na zavedenie otcovskej dávky podala v pléne Národnej rady SR prvýkrát už v minulom roku, avšak koaliční poslanci tento jej návrh nepodporili.

Otec by mal podľa predloženej novely zákona nárok na otcovské len vtedy, ak bol v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistený najmenej 270 dní. Ide o podmienku, ktorá platí aj pri poskytovaní materskej dávky. Poslankyňa Petrík upozorňuje na to, že v súčasnosti síce otcovia majú nárok na materskú dávku, no nemôžu si ju vziať počas obdobia, keď je na materskej dovolenke matka dieťaťa.