Ďalšia koaličná kríza, konflikt SNS a Mosta-Híd na obrane: Tvrdý útok Hrnka, jasný odkaz Bugára

Podpredseda SNS Anton Hrnko v sobotu vyzval Most-Híd, aby Ondrejcsáka odvolali z jeho postu. Hrnko tak spravil prostredníctvom stranníckeho webu, pričom článok zdieľal aj líder strany Andrej Danko.

Ondrejcsák je totiž dlhodobým kritikom ministerstva obrany, kde tvrdí, že ho SNS odstavuje od informácií. Kritizoval aj nákup transportérom, zároveň sa s národniarmi nezhodne v otázke zahraničnej politiky a na Facebooku dáva svoje postoje najavo.

Hrnko o arogancii Ondrejcsáka

Ondrejcsáka následne vyzvali, aby zverejnil príjmy za prednášky a publikačnú činnosť od zbrojárksych lobistov. „Pán Ondrejcsák, vzdelaním filozof sa pasuje do úlohy odborníka na armádu. Svoju odbornosť ukázal, keď sme zažili škandál s Vojenskou políciou, ktorá ho sprevádzala až do jeho domu v maďarskej Rajke," napísal Hrnko.

Dodal, že arogancia Ondrejcsáka presiahla hranicu únosnosti, pričom je vraj človek, ktorý informácie rád komunikuje so zbrojárskymi firmami. „Ak by to malo pokračovať v tomto duchu, bude lepšie, ak sa vrátime z kratšej cesty," uzavrel Hrnko.

Dvojitá reakcia Bugára

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár pôvodne reagoval kritikou tajomníka. Dotknutý rozhovor Ondrejcsáka pre denník Sme vraj vyznieva tak, že štátny tajomník útočí na koaličného partnera.

„Ak má pán Ondrejcsák problém, má to riešiť vo vnútri a so svojím nadriadeným, teda ministrom obrany, a nie so SNS. Akoby sa cítil náš minister napr. na doprave, keby na neho takto útočil štátny tajomník za SNS?" pýtal sa Bugár.

Túto tému chce preto na najbližšom predsedníctve strany otvoriť. „Musí to byť rozhodnutie predsedníctva. A nie na základe toho, čo hovorí pán Hrnko, ale na základe toho, čo sme si prečítali v rozhovore," dodal Bugár.

Béla Bugár - Foto: SITA/Diana Černáková

V nedeľu však už prišlo mierne odlišné stanovisko. „Róbert Ondrejcsák dlhodobo kritizuje zúžený priestor na prácu na ministerstve obrany nielen v súvislosti s medializovanými tendrami. Jeho argumenty si vypočujeme na straníckej pôde. Predseda strany Béla Bugár bude iniciovať stretnutie s predsedom SNS a namiesto odkazov cez médiá bude hľadať vhodný priestor na výmenu názorov na pôde Koaličnej rady," uzavrela strana.

Bugár v nedeľu dodal, že k osobným invektívam sa ani nebude vyjadrovať. „Považujem to za nehodnú formu komunikácie korektných partnerov. Včera som už oznámil, že vzniknutej situácii sa budeme venovať na rôznych úrovniach. ‚Odvolať alebo neodvolať‘ je otázka príliš zúžená s nesprávnou pointou,“ uviedol.

Podpora od kolegov zo strany

Jasný odkaz ale venoval podpredseda strany Most-Híd Ábel Ravasz. Podľa neho je neprípustné, aby koaličný partner takto kritizoval nominantov inej strany. O odstúpení Ondrejcsáka vraj nikto v strane neuvažuje.

„To, kto reprezentuje našu stranu na jednotlivých postoch, je naše právo a naša zodpovednosť zároveň. To isté platí aj pre koaličných partnerov. Vyrábať umelé kauzy na prekrývanie problémov iných je nenáležité. Pravidlá slušnej partnerskej komunikácie strana Most-Híd nikdy neporušila a riadila sa nimi. A o takú komunikáciu sa vždy snažím aj ja sám. Preto odmietam takéto spôsoby politickej práce a koaličnej spolupráce," uvádza Ravasz v stanovisku.

Róbert Ondrejcsák - Foto: SITA/Marián Peiger

K situácii sa vyjadril aj Ondrejcsák, najskôr iba krátkym a výsmešným statusom na Facebooku. „Už hodiny sa snažím k nemu napísať nejaký status, ale tak sa mi trasie klávesnica, ako sa na ňom smejem, že nedokážem vetu napísať.“ Neskôr sa už pre Denník N vyjadril, že odísť neplánuje a vyjadrenie Hrnka považuje za tak smiešne, že je mu trápne aj reagovať.

Rozhodnúť musí Most-Híd, tvrdí Gajdoś

Ako sa v diskusii TA3 vyjadril minister obrany Peter Gajdoš, zotrvanie Ondrejcsáka je v rukách Most-Híd. „Riešili sme spolu dôležité záležitosti. V odborných veciach som využíval jeho spôsobilosti," povedal Gajdoš.

„Podľa mňa prekročil medzu hranice, vyslovil kritiku voči SNS. Problémy vo vnútri koalície sa musia riešiť doma. Hľadali sme spoločne konsenzus, nenašli sme ho vždy, ale nikdy som neriešil záležitosti cez médiá," uviedol minister obrany.

Predsedovia vládnych strán budú podľa neho riešiť situáciu na Koaličnej rade. „Či ho Most-Híd odvolá, je záležitosť predsedníctva Mosta-Híd," dodal. Opozičný poslanec za SaS Ľubomír Galko dal za pravdu Gajdošovi, že situáciu riešil štátny tajomník neštandardne, ale podľa neho je dôvodom veľká netransparentnosť na ministerstve, čo už nezvládol. Podľa neho však štátny tajomník problematike rezortu rozumie.