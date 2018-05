Koalícia sa rozchádza v názoroch na armádnu modernizáciu, tvrdí SaS

BRATISLAVA - Vládna koalícia sa rozchádza v názoroch na modernizačné projekty Ministerstva obrany SR. Uviedli to predstavitelia opozičnej strany Sloboda a Solidarita s tým, že očakávajú od premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vysvetlenie jeho nedávnych výrokov o tom, že dôležitejší ako nákup obrnených transportérov je nákup húfnic a radarov a tiež ako chce vyriešiť problém s nadzvukovým letectvom.

V oficiálnom stanovisku liberálov, ktoré poskytla hovorkyňa strany Katarína Svrčeková, sa tiež uvádza, že vo vyhláseniach premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) a Slovenskej národnej strany (SNS) o tom, čo je pre Ozbrojené sily SR dôležité, sú jasné rozpory. "Vidíme v tom zásadný rozpor s tým, čo prezentuje na ministerstve obrany Slovenská národná strana, ktorá si za svoju absolútnu prioritu zvolila netransparentné obstaranie transportérov,“ povedal podpredseda SaS a poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko.

Galko doplnil, že očakáva od premiéra jasné pomenovanie vládnych priorít v rezorte obrany. "Očakávame od premiéra Pellegriniho, aby nám teda povedal, aké sú priority vlády v otázke armádnych nákupov. Z rozhovoru, ktorý poskytol médiám odchádzajúci generál Pavel Macko totiž vyplýva, že Ozbrojené sily SR sú v dezolátnom stave, ich bojaschopnosť je na kritickej úrovni a atmosféra v dôstojníckom zbore v dôsledku pôsobenia nominantov SNS v rezorte obrany mimoriadne napätá," uviedol Galko.

Za tejto situácie musí mať vláda podľa SaS jasné priority v otázke nákupu novej vojenskej techniky, aj kádrovej politiky. „Dnes je očividné, že tieto priority vláda nemá napriek tomu, že schválila strategické dokumenty. Hazardovanie s bezpečnosťou Slovenska tak pokračuje a rovnako pokračuje aj porušovanie našich záväzkov v Severoatlantickej aliancii,“ uzavrel Galko.

Premiér Peter Pellegrini v stredu 16. mája uviedol, že nové transportéry typu 8x8 majú čas a ozbrojené sily musia najskôr dotiahnuť projekty na nové radarové systémy či vyriešiť otázku nadzvukového letectva. "Dôležitejšie rozhodnutia, čo sa týka vyzbrojovania, bude vláda robiť v oblasti nákupu húfnic a radarov, pretože ja nemôžem tolerovať stav, že už tri alebo štyri roky nie sme schopní ukončiť tender na nákup radarov a pritom ich potrebujeme pre modernizáciu našich ozbrojených síl. Tam sa musíme pohnúť rázne smerom vpred. No a potom bude ešte pred letom asi to najvážnejšie rozhodnutie, a to bude, ako sa Slovenská republika postaví k obnove nášho stíhacieho letectva. Rozhodnutie o projektoch 8x8 a 4x4 je až za týmito rozhodnutiami, takže tu máme ešte čas," povedal premiér.

V prípade obstarania nových stíhacích lietadiel rezort obrany zvažuje dve možnosti - švédske Gripeny a americké stroje F-16. Do konca júna tohto roka chce potom predložiť minister Peter Gajdoš (nom. SNS) vláde SR návrh riešenia o budúcnosti nadzvukového letectva. Pri nových radarových systémoch je materiál v súčasnosti na vnútrorezortnom pripomienkovaní, na rokovanie kabinetu Pellegriniho by sa mal dostať tiež v priebehu júna 2018. Najväčšiu vlnu kritiky vyvoláva projekt obstarania nových transportérov 8x8, kde rezort obrany v spolupráci s fínskou zbrojovkou Patria vyvíjal nový prototyp. Ten prešiel už všetkými skúškami, podnikovými aj vojskovými a ministerstvo momentálne vyhodnocuje testovanie. Projekt kritizuje značná časť politickej opozície aj bezpečnostní analytici, ktorí rezortu vyčítajú najmä utajovanie kľúčových dokumentov.