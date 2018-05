Denisa Saková trvá na svojom vyjadrení: Rezort sa dozvedel o únose len v januári

BRATISLAVA - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) trvá na tom, že jej rezort sa o vyšetrovaní únosu vietnamského občana z Nemecka dozvedel až v januári. Uviedla to v utorok po rokovaní branno-bezpečnostného výboru parlamentu v reakcii na informácie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, ktorý toto jej tvrdenie spochybnil.

Saková v televíznej diskusii v TA3 6. mája odmietla, žeby slovenské bezpečnostné zložky spolupracovali na únose. Argumentovala pri tom tým, že do januára Slovensko nemalo informáciu o únose Vietnamca z Nemecka. Nemecký denník však uviedol, že prvé otázky ohľadom prípadu prišli na Slovensko vlani v auguste a nemecký spolkový generálny prokurátor adresoval slovenskej prokuratúre žiadosť o pomoc pri vyšetrovaní začiatkom novembra.

Ministerka spolu s policajným prezidentom Tiborom Gašparom tieto informácie potvrdili. Orgány činné v trestnom konaní však podľa nich neinformovali o záležitosti ministerstvo plnohodnotne, a tak toto nemalo vedomosť o vyšetrovaní únosu. "Ministerstvo vnútra ako úrad túto informáciu, že išlo o únos vietnamského občana, dostalo v januári," zopakovala Saková. "Nikto sa nepýtal, či orgány činné v trestnom konaní túto informáciu mali skôr. Tak to je trošku iná záležitosť," vysvetlila.

Policajný prezident priblížil, že dožiadanie od nemeckého spolkového generálneho prokurátora sa prostredníctvom Generálnej prokuratúry SR a príslušnej okresnej prokuratúry dostalo k Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) 8. novembra 2017. "Orgány činné v trestnom konaní postupujú pri vybavovaní takéhoto dožiadania, ako keby vyšetrovali vlastný spis a neinformujú o tom nikoho neoprávneného," vysvetlil Gašpar. Podľa šéfa polície sa síce NAKA pri získavaní informácií potrebných pre nemeckú stranu obrátila aj na ministerstvo, avšak to urobila "v takom obsahovom znení, aby bol dodržaný zákon, ale nemarilo sa vyšetrovanie vypovedaním všetkých detailov".

"Celé vybavovanie dozoruje prokurátor a sme proaktívni," ozrejmil Gašpar ochotu slovenských zložiek napomôcť vyšetrovaniu v Nemecku. V apríli bol podľa neho vydaný v tejto veci európsky vyšetrovací príkaz a dožiadanie v rámci neho sa vybavuje aj v súčasnosti. Mali by byť tiež vypočuté niektoré osoby, ktoré môžu k vyšetrovaniu prispieť. "Ten občan bol unesený v Nemecku, nemecké orgány činné v trestnom konaní o tom vedeli, dva dni tam bol na vietnamskej ambasáde," reagovala tiež ministerka. "My sme veľmi znepokojení tým, že slovenská strana je obviňovaná z participácie na únose. Skutočne, všetky informácie, ktoré v rámci dožiadania prišli z nemeckej strany, sme operatívne a obratom vybavili," zdôraznila.

Ministerka zopakovala, že pri lete vládnym špeciálom zapožičaným vietnamskej delegácii z Prahy do Bratislavy aj z Bratislavy do Moskvy prešli všetci jej členovia riadnou schengenskou výstupnou pasovou kontrolou, všetci mali diplomatické pasy a nikto nenastupoval na palubu lietadla spútaný ani pod hrozbou násilia. Gašpar zároveň vysvetlil, že podľa jeho terajších informácií Nemci nevložili do systémov na pátranie po nezvestných, hľadaných a iných osobách žiadne informácie o únose Vietnamca. "Z čoho slovenská strana mala vedieť, že nejaký problém sa stal?" opýtal sa.

K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli minulého roku. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko preto vyšetruje možné porušenie medzinárodného práva Vietnamom, pričom sa zaoberá aj možným zapojením Slovenska do únosu a zneužitím slovenského vládneho špeciálu.