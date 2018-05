Ďalší spor v koalícii? SNS vyzvalo Most-Híd, štátneho tajomníka obrany musíte odvolať

Hrnko tvrdí, že v posledných mesiacoch sa na SNS zniesla doslova kanonáda obvinení, ktoré spochybňujú nielen jej nominantov, ale úprimnú snahu strany riešiť problémy Slovenskej republiky, ktoré sa tu nakopili za predchádzajúcich vlád.

Majú záujem na pokračovaní vlády?

"Zase niekomu prekáža, že SNS rastie, ale zvykli sme si. Keď to počúvame z opozičných radov, určite sa nám to nepáči, ale chápeme to, najmä keď opozícia si dala za cieľ deštruovať pozitívnu prácu vládnej koalície, lebo iné ponúknuť nevie. Keď to však robia niektorí príslušníci a nominanti koalície, je to na pováženie, či vôbec majú záujem na pokračovaní spoločnej vlády a neuprednostňujú svoje ego na úkor koalície," odkázal Hrnko.

Pripomína, že keď pri odvolávaní poslankyne Petry Krištúfkovej (Sme rodina) z výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva niektorí koaliční poslanci hlasovali inak, "ako vyplynulo z vecnej stránky záležitosti a dohôd, rešpektoval som to". "Avšak vrcholom je, keď sa štátny tajomník za Most-Híd na rezorte obrany oprie do SNS z neprijateľných pozícií. Priateľ lobistov sponzorovaných Saabom nemá právo útočiť do SNS," tvrdí Hrnko.

S Ondrejcsákom treba hovoriť

Pokračuje, že Ondrejcsák, vzdelaním filozof, sa pasuje do úlohy odborníka na armádu. "Svoju odbornosť ukázal, keď sme zažili škandál s Vojenskou políciou, ktorá ho sprevádzala až do jeho domu v maďarskej Rajke. Tento dom si však za oficiálny príjem môže ťažko dovoliť. Pravdou je, že nemá elementárne znalosti, čo ukázal za vlády Ivety Radičovej. Je známe, ako pôsobil a zastával na ministerstve post v časoch ministrovania pána Ľubomíra Galka (SaS). Mlčal, keď Galko predal samopaly za desať eur, keď nakúpili sanitky za 300.000 eur. Vtedy nevedel, čo robiť s Galkom na rezorte obrany. SNS preto vyzýva svojho koaličného partnera na výmenu štátneho tajomníka. Jeho arogancia presiahla hranicu únosnosti," dodal Hrnko.

Líder Mosta-Híd Béla Bugár reagoval, že dotknutý rozhovor Ondrejcsáka pre denník Sme skutočne vyznieva tak, že štátny tajomník útočí na koaličného partnera. "Ak má pán Ondrejcsák problém, má to riešiť vo vnútri a so svojím nadriadeným, teda ministrom obrany, a nie so SNS. Akoby sa cítil náš minister napr. na doprave, keby na neho takto útočil štátny tajomník za SNS?" pýtal sa Bugár.

Je preto pripravený s Ondrejcsákom hovoriť a túto tému otvoriť na najbližšom predsedníctve Mosta-Híd. "Musí to byť rozhodnutie predsedníctva. A nie na základe toho, čo hovorí pán Hrnko, ale na základe toho, čo sme si prečítali v rozhovore," dodal Bugár. V ňom okrem iného Ondrejcsák vyjadril očakávanie, že SNS bude na rezorte obrany odbornejšia a férovejšia.