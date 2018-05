Fico ukazuje svoju silu: Pod jeho vedením pomohli poslanci vylobovať viac peňazí, povedal Tomáš

„Teší ma, že z novely vypadnú aj rôzne obmedzenia, napríklad v prípade pracujúcich ťažko postihnutých občanov, ale aj detí, ktoré chodia do školy,“ povedal Tomáš s tým, že do roku 2021 pôjde na rôzne kompenzácie takmer 400 miliónov eur. „Pevne verím, že dohodu s organizáciami zastrešujúcimi zdravotne ťažko postihnutých občanov pretavíme do pozmeňujúceho návrhu a všetky pozitívne zmeny i zákon schválime na júnovej schôdzi, aby mohli platiť od 1. Júla,“ konštatoval.

Tomáš upozornil, že nikdy nebol na pomoc odkázaným občanom vyčlenený väčší objem peňazí ako v poslednom období. „Už v minulom roku sme výrazne zvýšili príspevok na starostlivosť v domovoch sociálnych služieb. Dôležité je, že tieto prostriedky boli účelovo viazané len na platy opatrovateľov, čim sa snažíme zatraktívniť toto povolanie,“ uviedol Tomáš s tým, že v tomto roku sa zvyšuje o 120 eur aj opatrovateľský príspevok určený pre ľudí, ktorí sa starajú o svojich príbuzných. „Opatera v domácom prostredí je pre odkázaného človeka určite omnoho komfortnejšia. Od príbuzných sa prirodzene očakáva maximálna starostlivosť. A v neposlednom rade šetrí aj štát, lebo služby v sociálnych zariadeniach sú drahšie. Aj preto chceme, aby opatrovateľský príspevok dosiahol do roku 2020 úroveň čistej minimálnej mzdy, čo v tom čase môže byť vysoko nad úrovňou 400 eur," zhrnul Tomáš.