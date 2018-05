Kauza únosu Vietnamca, jasná odpoveď Sakovej! Nové podozrenia, padlo meno Ficovho exporadcu

BRATISLAVA - Nové podozrenia! Do kauzy únosu vietnamského občana Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu, kde je podľa nemeckých médií Slovensko podozrivé z pomoci tajnej službe, je pravdepodobne zapletený exporadca Roberta Fica.

Ako informujú Aktuality.sk, na rokovaniach Vietnamcov a Slovákov v hoteli Bôrik tri dni po únose mal byť podľa nemeckého denníka TAZ aj Le Hong Quang. V 80-tych rokoch študoval v Československu, potom si otvoril cestovnú kanceláriu a stal sa šéfom Slovensko-vietnamskej obchodnej komory.

Získal aj slovenské občianstvo a pôsobil aj ako poradca bývalého premiéra Fica v oblasti zahraničného obchodu. Momentálne vedie slovenskú ambasádu v Hanoji ako chargé d’affaires. Ako vysvetľuje nemecký denník, má to byť človek, ktorý pravdepodobne stojí za dobrými vzťahmi Slovenska a Vietnamu.

Quang skončil vo Vietname pár mesiacov po rokovaní v Bôriku. Ako ohlásil Pellegrini ešte v novembri pri návšteve hlavného mesta Vietnamu, Quang by sa mal čoskoro stať veľvyslancom.

Trinh Xuan Thanh

Korupcia na ambasáde?

Denník TAZ tvrdí, že odvtedy, čo Quang vedie našu ambasádu v Hanoji, sa objavujú nové podozrenia. Ak chce niekto turistické víza, musí vraj zaplatiť tritisíc eur, v prípade záujmu o prácu ešte viac, uvádza denník.

Aktuality v súvislosti s touto správou kontaktovali ministerstvo zahraničia. „Ak má ktorýkoľvek občan podozrenie z trestnej činnosti na zastupiteľských orgánoch Slovenskej republiky, žiadame ho, aby adresoval podnet vrátane príslušného dôkazového materiálu slovenským orgánom činným v trestnom konaní," tvrdí hovorca rezortu Peter Susko.

Slovenská ambasáda v Hanoji je pod drobnohľadom už dlhšie, v roku 2014 na ňu aj médiá upozornil anonym. Viacero podnetov podľa Suska dostal rezort. Trestným oznámením sa približne rok zaoberala aj Národná kriminálna agentúra, avšak nič nenašla.

Saková musela reagovať

Na podozrenia zo slovenskej pomoci vietnamskej tajnej službe reagovala v diskusnej relácii televízie TA3 aj ministerka vnútra Denisa Saková. „Ministerstvo vnútra je veľmi znepokojené tou informáciou, ktorá odznela v médiách, že by sme sa podieľali na tomto únose,” tvrdí šéfka rezortu.

Saková informovala, že Slovensko poskytlo vietnamskej výprave vládny špeciál na dva lety. Najprv bola prevezená štvorčlenná delegácia s vietnamským ministrom vnútra z Prahy do Bratislavy a neskôr 12-členná delegácia z Bratislavy do Moskvy.

Denisa Saková - Foto: SITA/Branislav Bibel

Vyvrátila Pellegriniho slová

Premiér Peter Pellegrini v stredu pripustil, že teoreticky mohla byť zneužitá pohostinnosť Slovenska a na palubu sa mohol dostať čierny pasažier. Saková to vylúčila. „V rámci využitia vládneho špeciálu na let z Prahy do Bratislavy prešla celá vietnamská delegácia riadnou policajnou kontrolou, všetci mali diplomatické pasy, nikto do lietadla nenastupoval spútaný, nikto nenastupoval do lietadla pod nátlakom,” ozrejmila.

Minister vnútra Vietnamskej republiky mal podľa Sakovej obed v Bratislave a následne delegácia odcestovala vládnym špeciálom z Bratislavy do Moskvy. „Taktiež deklarujeme, že v rámci delegácie spomínané meno nebolo, vieme doložiť, že všetci účastníci vietnamskej delegácie mali diplomatický pas a prešli štandardnou policajnou kontrolou,” doplnila.