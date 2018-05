Škandál s únosom Vietnamca: Lajčák si povolal veľvyslanca, Hrnko odmieta účasť Slovenska

Le Hong Quang

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) povolal do ústredia na konzultácie Le Hong Quanga, ktorý pôsobí na ambasáde v Hanoji. Ako uviedol Lajčák počas utorkového zasadnutia Zahraničného výboru NR SR, hlásiť sa má v stredu (16.5.). Výbor zasadal v súvislosti so zavlečením vietnamského občana do vlasti.