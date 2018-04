Zo spolupráce vylučujeme Smer, ich politika je pre Slovensko ničivá, tvrdí Kiššová z SaS

BRATISLAVA - Je dôvod otvoriť otázku možnej povolebnej spolupráce SaS s SNS aj na straníckej úrovni. Povedala to dnes v diskusnej relácii TA3 V politike podpredsedníčka SaS Jana Kiššová na margo vyjadrenia podpredsedu SaS Ľubomíra Galka, podľa ktorého by po parlamentných voľbách SaS mala zložiť vládu bez Smeru-SD, ĽSNS a aj bez SNS.

„U nás o možnej spolupráci hovoríme na straníckych stretnutiach, na kongrese. Zatiaľ vylučujeme akurát Smer- ich politika je ničivá pre Slovensko, a potom ĽSNS," uviedla s tým, že Galkovi sa nečuduje, že sa takto vyjadril. „Potom, čo má SNS na rováši za dva roky, pozemky, problémy v rezorte obrane a na ministerstve školstva," povedala. Podľa nej pochybnosti o SNS sa zakladajú na pravdivých veciach. „Je dôvod otvoriť túto diskusiu aj na úrovni strany," dodala. Vládna strana Galkovi v sobotu odkázala, že SaS si môže „spokojne SNS škrtnúť zo spolupráce".

Kiššová pripomenula, že SaS od začiatku hovorí, že jediných riešením aktuálnej politickej situácie by boli predčasné voľby. „Ľuďom vražda novinára otvorila oči a ukázala, v akom žalostnom stave je slovenská politika a súčasná vláda," uviedla s tým, že si uvedomuje, že v parlamente opozícia nemá silu na to, aby boli predčasné voľby. Zároveň uviedla, že SaS je schopná a silná na to, aby išla do predvolebnej kampane samostatne a po voľbách je schopná sa dohodnúť s inými stranami na možnej spolupráci.

Referendum, ktoré pripravuje hnutie OĽaNO je podľa Kiššovej legitímny nástroj na priamu demokraciu. „Ale v tomto prípade, ak by sa vyzbieralo 350-tisíc podpisov, voľby by mohli byť len o pár mesiacov skôr pred riadnymi voľbami. Toto nie je efektívny nástroj, a preto sa snažíme robiť iné kroky," povedala.

Nová ministerka vnútra Denisa Saková má podľa Kiššovej nevýhodu, že v rezorte pracovala dlhé roky ako pravá ruka exministra Roberta Kaliňáka. „K žiadnej zmene nedôjde. Ani k efektívnejšiemu vyšetrovaniu vraždy, ani k reforme policajného zboru. Za ňou je množstvo spackaných projektov, elektronické schránky, reforma ESO - neúspešné projekty, predražené tendre. Je nešťastné, že nová vláda nevyslala verejnosti signál, že to aspoň trošku myslia vážne," vyhlásila. „Dnes je na Slovensku dopyt po spravodlivosti, po tom, aby sa ľudia mali kde dovolať spravodlivosti, aby mali bezpečie na Slovensku, aby sme odstránili korupciu," uviedla.

K sociálnemu balíku vlády uviedla, že opatrenia a návrhy sú neodborné a budú zaťažovať hlavne budúce generácie. Zároveň dodala, že ak sa ukáže, že niektoré z opatrení sa ukážu ako dobré, pomôžu ľuďom a nespôsobia problémy, SaS by ich počas svojho vládnutia nerušila. „Veci sa dajú robiť spravodlivejšie plošne pre všetkých," uzavrela.