Premiér sa pochválil drinou na poli: VIDEO Slnenie, jazda traktorom a sadenie zemiakov aj susedom

BRATISLAVA - Premiér Peter Pellegrini nezaháľa ani cez víkend. Po týždni pracovných povinností išiel oddychovať tak, ako sa na poriadneho Slováka patrí. Posadil sa do traktora a vybral sa sadiť zemiaky. Pozrite sa, ako mu to išlo. Komentáre fanúšikov, ale aj neprajníkov na seba nenechali dlho čakať.

Každý pracujúci človek sa teší na víkend, keď si po týždni plnom povinností môže oddýchnuť. Pre mnohých ale oddych neznamená ničnerobenie. Práve naopak. K aktívne oddychujúcim patrí aj premiér Peter Pellegrini, ktorý sa cez víkend vybral sadiť zemiaky.

VIDEO Premiér sadil cez víkend zemiaky.

Pellegrini si obliekol montérky, sadol si za volant traktora a pustil sa do práce. "Využil som dnešné pekné počasie a zasadil zemiaky. A nielen sebe, ale aj susedom. Tak to robím každý rok..." napísal premiér na sociálnej sieti. Slovenskom stále rezonujú prípady oklamaných farmárov, ktorí sa dostali do pazúrov zvráteného systému s agrodotáciami. Práve im adresoval premiér svoje ďalšie slová: "Viem, aká je drina robiť na poli a vždy budem stáť na strane poctivých poľnohospodárov a farmárov. Ak im bolo ukrivdené, vinníci musia byť potrestaní."

Pod zverejneným videom už pribudlo množstvo komentárov. Niektorí premiéra chvália, iní mu radia a niektorí zasa hania, práve kvôli mafiánskym praktikám s agrodotáciami.

Premiér si deň pred sadením zemiakov poriadne oddýchol, silu načerpal z jarného slniečka.