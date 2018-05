Ministerstvo pôdohospodárstva podporí vinohradníkov: Preplatí im poistenie úrody

„Globálna zmena klímy spôsobuje našim poľnohospodárom čoraz väčšie problémy. Sú to nielen suchá, ale aj mrazy, víchrice či prívalové dažde. Predpokladáme, že výkyvy počasia budú v budúcnosti čoraz väčšie. Preto sa treba na túto skutočnosť pripraviť. Jedným z konkrétnych spôsobov, ako vieme poľnohospodárom pomôcť, je finančná podpora na poistenie úrody vinohradov,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Žiadatelia môžu žiadať prostriedky na poistenie proti škodám na úrode spôsobenými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, zvieratami, chorobami viniča alebo zamorením škodcami. „Formulár je veľmi jednoduchý, má dve strany a okrem kontaktných údajov vyplňuje žiadateľ na aké opatrenia a aké plochy žiada financie. Tiež je potrebné uviesť zdôvodnenie výberu poisťovne,“ vysvetlil generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch.

Ministerstvo k téme pomoci uviedlo, že agrorezort poľnohospodárom, ovocinárom či vinohradníkom pomohol aj v minulosti. V roku 2016 bola podľa MPRV SR vyhlásená eurofondová výzva na zavlažovanie, na ktorú bolo alokovaných 25 miliónov eur. Po extrémnych mrazoch na jar 2016 zase štát pomohol ovocinárom sumou 3,5 milióna eur. Ďalšiu výzvu na budovanie zavlažovacích systémov chystá ministerstvo pôdohospodárstva zverejniť v najbližších týždňoch.

Tento rok podľa ministerky poľnohospodári čelia mimoriadnemu suchu. „Aj napriek tomu, že by sme radi poľnohospodárov odškodnili, nepovažujeme to za systémové riešenie. Treba skôr hľadať spôsoby, ako minimalizovať škody nielen jednorazovo, ale aj trvalo do budúcnosti. To je napríklad budovanie zavlažovacích systémov alebo aj vytvorenie tzv. rizikového fondu,“ povedala Gabriela Matečná. Ministerstvo má už pripravený konkrétny návrh fungovania rizikového fondu a aktuálne prebieha vnútrorezortné pripomienkovanie. „Hľadáme model, ako by do systému mohli byť zapojení farmári, štát a poisťovne. Najdôležitejšou otázkou ale je, ako vyriešiť tzv. nepoistiteľné riziko,“ uzavrela Matečná.