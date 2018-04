Ministerka Matečná sa stretla s farmármi: Predložili jej výzvu s 18 požiadavkami

Tri desiatky farmárskych združení a iniciatív sa pripojilo ku Košickej výzve, ktorú poľnohospodári predložili na stretnutí. Zahŕňa 18 požiadaviek a návrhov v oblasti pôdy, Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), policajného vyšetrovania a účasti na tvorbe legislatívy. Podľa Jaroslava Jánoša zo Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska výzva pomenúva súčasné problémy agrorezortu. "Hlavným leitmotívom je, že sa nedostaneme k pôde, ktorú máme prenajatú alebo ju vlastníme, a užíva ju niekto iný namiesto nás a berie na ňu dotácie, alebo – ešte horšie - užívame ju my a dotácie berú veľké skupiny," povedal novinárom.

Medzi požiadavkami je vytvorenie "Poľnohospodárskej kobry" v rámci rezortu vnútra, vznik vyšetrovacieho tímu, ktorý má preveriť trestné oznámenia od poľnohospodárov, a ustanovenie nezávislého prokurátora na dozorovanie znovuotvorených trestných oznámení. Ďalšou požiadavkou je zachovanie stavu náhradných pozemkov až do celkovej komasácie pôdy, začatie koncepčného procesu sceľovania pôdy, urýchlené schválenie novely zákona, ktorá zamedzí nezákonne obhospodarovať pôdu bez právneho titulu, či zrušenie a prehodnotenie zmlúv Slovenského pozemkového fondu (SPF) s doterajšími užívateľmi. Urýchlene sa má prijať aj zákon, že PPA vyplatí dotáciu, priame platby tomu subjektu, ktorý je vedený v Centrálnom registri nájomných zmlúv a má právny titul k pôde, na ktorú sa dotácia, priama platba viaže.

"Nie je možné na takúto výzvu okamžite reagovať, sú to veci, ktoré PPA, ministerstvo, Slovenský pozemkový fond musia prediskutovať," povedala Matečná pre novinárov. To, čo je reálne, na tom sa podľa nej bude pracovať. Ako možnú zmenu uviedla zákon o pozemkových úpravách so zjednodušením komplexných pozemkových úprav, aby sa robili len komasácie. "Možno by sme tým vedeli ušetriť peniaze a zrýchlili proces, ktorý je nevyhnutný pre riešenie takýchto vlastníckych a užívateľských práv v daných katastrálnych územiach. Zverejnenie registra nájomných zmlúv – samozrejme, bude to zložité, ale určite, či to už budeme mať na ministerskej stránke, alebo budeme rokovať s katastrom nehnuteľností, budeme sa snažiť, aby ten register nájomných zmlúv bol," povedala. Ďalšou výzvou v rámci rezortu je podľa nej spolupráca pri vykonávaných kontrolách PPA a SPF či digitalizácia dokumentov v rámci PPA.

Štvrtkový dopoludňajší program v Košiciach bol podľa nej venovaný individuálnym stretnutiam s farmármi zo Zemplínskej iniciatívy, a to za prítomnosti generálnej riaditeľky SPF Adriany Šklíbovej a šéfa PPA Juraja Kožucha. Popoludní bola verejná diskusia so zástupcami rôznych združení.

V súvislosti s kritikou farmárov na prístup polície košický krajský policajný riaditeľ Juraj Leško odmietol, že by polícia v oprávnených prípadoch nekonala. Zdôraznil však, že riešenie sporov o pôdu v oblasti občianskoprávnych a majetkovoprávnych sporov nepatrí do kompetencie polície, ale súdov, resp. súdneho exekútora. "Polícia je tu na to, aby zabezpečila oblasť trestného a priestupkového práva, nie civilného práva, toto nie je kompetencia polície," povedal. Preto podľa neho boli v takýchto prípadoch trestné oznámenia odmietnuté alebo trestné konanie bolo zastavené. Správnosť postupu polície podľa neho potvrdil v prípade sťažností aj prokurátor.

Naopak, prístup polície vnímajú viacerí farmári ako jeden z problémov. "Zdá sa mi, že polícia ostáva len pri pokutách a meraniach rýchlosti. Celý problém je, že polícia nepozná právo poľnohospodárov a mala by ho riešiť. Chýba nejaký tréning, ktorý by policajtom povedal, čo majú robiť v prípadoch, keď sa poľnohospodári domáhajú svojho práva užívať svoju pôdu," konštatoval Jánoš.

Farmár z Gyňova František Oravec vyjadril sklamanie a nespokojnosť s ukončením podujatia. "Chceli sme ďalej komunikovať s generálnym riaditeľom PPA, so šéfom polície. Vzhľadom na to, že odišli skôr, ako sa diskusia skončila, stretneme sa a na základe väčšinového hlasovania zaujmeme postoj k danej situácii neriešenia ďalšej komunikácie zo strany kompetentných," povedal.