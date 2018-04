Nový štátny tajomník Ridoško: Zelník ho chváli, Cigániková zo SaS kritizuje

BRATISLAVA - Šéf parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník si nomináciu poslanca Jaroslava Ridoška (obaja SNS) do funkcie štátneho tajomníka na ministerstve zdravotníctva pochvaľuje. Opozičná členka výboru Jana Cigániková zo SaS ju, naopak, kritizuje. Člen výboru Tibor Bastrnák za Most-Híd to rešpektuje.

Ridoško podľa Zelníka pozná organizačnú štruktúru rezortu s jeho negatívami aj pozitívami. "Je to správna nominácia. Som presvedčený, že bude prínosom pre rezort, pán Ridoško je lekár s dlhoročnými praktickými medicínskymi skúsenosťami," povedal Zelník.

"Na ministerstve bude nepoužiteľným človekom, ako poslanec v parlamente za sebou nemá poriadne žiadnu aktivitu, nepamätám si od neho žiadnu odbornú politickú myšlienku," uviedla Cigániková. Poslankyňa vníma Ridoška iba v spojitosti so súdom pre ublíženie na zdraví pre nevydarenú operáciu zlomenej ruky jeho pacientky. "A v tejto atmosfére v spoločnosti posúvať na takýto post pána Ridoška môže vyostriť pohľad ľudí na politikov," povedala Cigániková s tým, že takáto nominácia ukazuje personálnu prázdnotu v SNS.

"Je to výber pani ministerky zdravotníctva Andrei Kalavskej a ja to rešpektujem," vyjadril sa zase k nominácii Bastrnák. Ridoška do funkcie štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva vymenovala v stredu vláda. Na tento post ide po Kalavskej (nominantka Smeru-SD), ktorá sa stala ministerkou zdravotníctva po nedávnej rekonštrukcii vlády, doterajší šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) šiel zastávať post ministra vnútra.

Ridoško je chirurgom. Vlani sa s ním začal súd pre ublíženie na zdraví pre nevydarenú operáciu zlomenej ruky jeho pacientky, informovali viaceré médiá. On obvinenia odmieta.