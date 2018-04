SaS a OĽaNO nepriberú KDH k centrálnej dohode pred komunálnymi voľbami

Richard Sulík, Igor Matovič a Alojz Hlina.

BRATISLAVA - Dohoda medzi SaS, OĽaNO a neparlamentným KDH na predvolebnej spolupráci pred jesennými komunálnymi voľbami na centrálnej úrovni nevznikne. Ako povedal dnes pre agentúru SITA podpredseda SaS Ľubomír Galko, centrálna zmluva, ktorú už dávnejšie uzavreli SaS a OĽaNO, sa rozširovať nebude, pretože by to bolo príliš komplikované. „Nikto totiž nevie garantovať v 3 000 obciach a mestách podporu takejto koalícii. Je to niečo iné ako voľby do VÚC,“ uviedol.