VIDEO Rusko potrebujeme, odkázali Fico a Danko: Koalícia chystá veľký sociálny balík

Vyplýva to zo slov predsedu strany Smer-SD Roberta Fica a predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka po dnešnej Koaličnej rade. Béla Bugár (Most-Híd) sa k téme Ruskej federácie a prípadu Skripaľ nevyjadril.

Danko vyzval na zachovanie zdravého rozumu a pripomenul, že on má k Rusku veľmi blízky vzťah. Takisto vyzval spoločnosť na to, aby ich netlačila do „hurá systému“. Dodal, že Veľká Británia „nás hodila cez palubu“ a teraz od nás žiada solidaritu. Rozsah vyšetrovania v prípade otravy bývalého dvojitého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julie v britskom mestečku Salisbury sovietskou nervovoparalytickou látkou novičok „nás netlačí k tomu, aby sme konali tak, ako nás niektorí tlačíte,“ povedal Danko. Je podľa neho nešťastné, aby nás iné krajiny posudzovali na základe toho, koľko pracovníkov ruského veľvyslanectva vyhostíme.

Fico argumentoval tým, že Slovensko sa vždy správalo suverénne aj solidárne – napríklad v prípade reverzného toku na Ukrajinu alebo sankcií proti Rusku. „Ak bolo treba poslať plyn, tak sme to urobili, hoci sme boli medzi dvoma mlynskými kameňmi,“ pokračoval predseda Smeru. V tomto prípade necíti jednotu EÚ, jedna časť má nejaký názor, druhá časť iný.

„Nebuďme ako barani. Ak nám predložia dôkazy, nie nejaké obrázky, tak sa možno k tomu nejako postavíme. Ale odmietam rozbíjať priateľské vzťahy s Ruskom len preto, že si to želá niekto iný,“ pokračoval Fico.

Požiadavku Veľkej Británie, aby sa spojenci pridali k vyhosteniu ruských špiónov požívajúcich diplomatické krytie, považuje za drzú. Vyhostenie považuje za krajné riešenie. Ďalšie argumenty boli, že sme na Moskvu naviazaní aj pre odber ropy a plynu. Preto nám na tejto krajine musí záležať.

Rozhodnutie nevyhostiť Rusov dnes bol prezidentovi Andrejovi Kiskovi vysvetľovať štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukáš Parízek. Pre médiá uviedol, že MZV za adekvátny krok považuje predvolanie si ruského veľvyslanca a ďalšie kroky budú závisieť od vyšetrenia prípadu a toho, či sa potvrdí, že za otravou stojí Kremeľ.

Prezident Andrej Kiska prostredníctvom svojho hovorcu Romana Krpelana zareagoval, že Parízkovo vysvetlenie považuje za nedostatočné a s doterajšími krokmi rezortu zahraničných vecí vyjadril nespokojnosť. Na rozhodnutie Slovenska nepridať sa k 18 európskym krajinám reagoval aj britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth. Ten sa dnes popoludní vyjadril, že verí, že Slovensko sa napokon k európskym spojencom pridá a politikom pripomenul deklaráciu troch najvyšších ústavných činiteľov, ktorou deklarovali svoje proeurópske a proatlantické smerovanie.

Skripaľa a jeho dcéru otrávili 4. marca v juhoanglickom mestečku Salisbury nervovoparalytickou látkou novičok vyvinutou v sovietskych laboratóriách. Obaja sa nachádzajú v kritickom stave. Moskva pred dvoma týždňami vyhlásila, že na vývoji jedu pracovalo Česko, Británia či Švédsko a Slovensko. Česko aj Švédsko si vtedy ruských veľvyslancov predvolali, Slovensko tak urobilo až dnes. Britská premiérka Theresa May vyhlásila, že za otravou stojí Rusko. Podľa šéfa britskej diplomacie Borisa Johnsona môže byť za útokom priamo Vladimír Putin. Británia už reagovala vyhostením 23 ruských diplomatov. V pondelok sa k Británii pridali ďalšie krajiny Európskej únie, ale aj Kanada, Ukrajina či Austrália. USA vyhostia 60 diplomatov a zatvoria ruský konzulát v Seattli. Z krajín Visegrádskej štvorky je Slovensko jedinou krajinou, ktorá ruského diplomata nevyhostí. Rusko vinu kategoricky odmieta.

Pripravujú veľký sociálny balík, chcú vyššiu minimálnu mzdu

Vládna koalícia pripravuje ďalší sociálny balík, ktorý verejnosti predstaví po Veľkej noci. Na tlačovej besede po Koaličnej rade to uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico. "Dnes bola Koaličná rada, dohodli sme sa, že ideme veľmi rázne ďalej. Po Veľkej noci sa stretneme s ministrom financií Petrom Kažimírom a ideme hovoriť o sociálnom balíku pre slovenskú verejnosť," vyhlásil Fico s tým, že väčšina opatrení sa bude realizovať v roku 2019. Podľa Fica sa krajine darí, a preto aj v tomto duchu bude sociálny balík. "Budeme na ňom intenzívne pracovať, aby všetko bolo pripravené k 1. januáru 2019," uviedol a dodal, že k balíčku je potrebné prijať viaceré legislatívne zmeny.

"Chcem ako predseda najsilnejšej vládnej strany podporovať Petra Pellegriniho a chcem vnášať do vlády silný sociálny rozmer a stabilitu," povedal a dodal, že rovnako od SNS očakáva, že bude prinášať národné témy a Most-Híd témy národnostných menšín. "Keď sa krajine darí, treba ľuďom niečo dať," povedal Fico na margo dobrých hospodárskych výsledkov, ktoré Slovensko má. "Pokiaľ ide o deficit na rok 2019, môžem povedať, že pôjde dole," uviedol a dodal, že gro sociálneho balíka bude výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy či zvyšovanie platov v štátnej správe.

Predseda Smeru-SD ocenil postoj koaličných partnerov, ktorí "pristúpili na model, ktorý ponúkol", na konci ktorého vznikla nová vláda Petra Pellegriniho. Vďaka tomu na Slovensku podľa Fica máme opäť vládu z tých politických strán, ktoré dostali dôveru od voličov vo voľbách v roku 2016. Podľa Fica ide najmä o stabilitu krajiny. Pripomenul, že vláda Petra Pellegriniho v parlamente dostala dôveru od 81 poslancov, čo je o dva hlasy viac ako v roku 2016 dostala jeho vláda. To podľa neho "naznačuje, že demokratické pomery na Slovensku pretrvávajú". Je presvedčený, že neexistuje alternatíva tejto vlády. Zároveň vyzdvihol, že sa krízu podarilo vyriešiť demokratickým spôsobom a nie prevratom, o ktorý sa podľa neho niekto pokúšal.

Fico zdôraznil, že Koaličná rada pozostáva z troch predsedov koaličných strán a je na nich, či sa rozhodnú prizvať na rokovanie nejakého ministra. "Ale budem rád, ak Peter Pellegrini bude mať dostatok času, aby sa mohol častejšie s nami stretávať," uviedol a dodal, že Koaličná rada je rozhodujúci politický orgán.

Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko po Koaličnej rade vyjadril poďakovanie tým, ktorí prispeli k tomu, že "Slovensko prekonalo krízu". "Sú za nami hodiny a hodiny rokovaní o kompromisoch, ústupkoch, osobných obetách, ktoré možno ocení až budúcnosť," vyjadril Danko a poukázal na to, že opozícia takéto kompromisy robiť nedokáže. "Naša skúška príde v najbližších parlamentných voľbách," uviedol. "My traja (pozn. red.: SNS, Most-Híd a Smer) medzi sebou tvrdo bojujeme, každý má svoj program, cieľ, ale dokážeme uzavrieť kompromis," dodal. "Urobím všetko, aby sme dokázali naplniť program SNS aj programové vyhlásenie vlády," podotkol.

Podpredseda parlamentu a predseda Mosta-Híd Béla Bugár dnes priznal, že predčasné voľby, o ktorých Most-Híd hovoril ako o jedinom možnom riešení politickej krízy, by neboli dobrým riešením. "Prešli sme skúškou demokracie. Neviem, či ňou prešla aj opozícia," vyhlásil Bugár, podľa ktorého opozícia "kydala špinu na hlavu vládnej koalície". "Vládna koalícia ústavným spôsobom navrátila riadenie štátu, ktoré znamená, že naďalej môžeme zabezpečiť stabilitu krajiny," povedal Bugár.

Fico nepovedal, či zostáva aj naďalej poslancom parlamentu

Predseda vládnej strany Smer-SD Robert Fico dnes na tlačovej besede nepovedal, či zostáva poslancom Národnej rady SR. "Poznáte nejakého politika, ktorý by mal viac preferenčných hlasov, ako som mal ja? Asi tam nenájdete nikoho. Tak dovoľte, aby som slobodne naložil s mojím mandátom. Zostávam predsedom strany Smer-SD, zostávam členom Koaličnej rady a chcem ako predseda najsilnejšej vládnej strany vnášať do Koaličnej rady silný sociálny rozmer a stabilitu. Toto je moja úloha," povedal Fico. Po tom, ako podal demisiu, hovoril, že poslancom zostane minimálne do doby, kým vláda Petra Pellegriniho nezíska dôveru Národnej rady SR.

Fico dnes zdôraznil, že Koaličná rada pozostáva z troch predsedov koaličných strán a je na nich, či sa rozhodnú prizvať na rokovanie nejakého ministra. Dodal, že Koaličná rada je rozhodujúci politický orgán.