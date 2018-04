Biznis na rómskych deťoch je reálnou skutočnosťou, tvrdia členovia OĽANO

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov sa na tlačovej besede k tejto problematike vyjadrili expert hnutia OĽANO na rómsku problematiku Peter Pollák a predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová. Zároveň vyzvali ministerku školstva, aby v tomto smere konala a upozornili, že štátna školská inšpekcia opätovne potvrdila, že biznis na rómskych deťoch je reálnou skutočnosťou.

Dlhodobému problému sa venujú aj vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. ,,Na konci roka sme žiadali o správu a nápravu tohto diskriminačného prístupu rómskych detí k vzdelaniu a opakovane sme žiadali ministerku školstva, aby podala správu o kontrole. Žiaľ, správa, ktorú zaslala začiatkom roka, bola pomerne povrchná. Hľadá príčiny na najnižších úrovniach - v diagnostických centrách, ale nie v systéme, ktorý riadi práve rezort školstva", uviedla Verešová.

Správa štátnej školskej inšpekcie, ktorá kontrolovala 28 špeciálnych základných škôl a 21 diagnostických centier v školskom roku 2016/2017, podľa Petra Polláka konštatuje mnohé nedostatky, najmä v práci diagnostických centier. "Z 21 diagnostických centier iba 11 postupovalo v svojej práci pri zaraďovaní detí do špeciálnych škôl zákonným spôsobom, desať postupovalo nezákonne. Často sa stávalo, že špeciálna základná škola, ktorá je priamo závislá od počtu žiakov, si naháňala počet žiakov tým, že priamo personálne prepojené diagnostické centrum nezákonným spôsobom posielalo deti do tých škôl len preto, aby špeciálna škola mohla prežiť," vysvetlil Pollák. Dodal, že ďalším závažným problémom transparentnosti odbornej činnosti diagnostických zariadení bolo neúplné, nesystematické a nevýpovedné písanie diagnostických správ. ,,Diagnostické centrá kopírovali správy z vyšetrenia jedného dieťaťa do správy ďalšieho dieťaťa“, dodal.

Na neoprávnené umiestňovanie rómskych detí do základných špeciálnych škôl hnutie OĽANO upozorňovalo už v roku 2015. "Vtedy sa spustila lavína podozrení a odvtedy sa výbor pre ľudské práva snaží zisťovať stav na špeciálnych základných školách. Tie školy financujeme približne dvakrát vyšším objemom peňazí ako bežnú školu. Špeciálna základná škola produkuje profesionálnych poberateľov sociálnych dávok, ľudí nepoužiteľných pre pracovný trh," konštatoval Peter Pollák.

Verešová podčiarkla, že zo správy o výsledkoch kontroly uplatňovania princípu rovného prístupu k vzdelávaniu nevyplývali žiadne konkrétne riešenia. ,,V školstve už viac ako pol storočia pôsobí renomovaný výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a bolo by logické a efektívne, keby ministerstvo zadalo úlohu práve tomuto ústavu na vykonanie analýzy a navrhnutie riešení problematiky predškolskej a školskej výchovy rómskych detí, ich diagnostikovanie a zaraďovanie do škôl", povedala Verešová a avizovala stretnutie s odborníkmi tohto ústavu.