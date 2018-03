Drucker vysvetľoval svoj vzťah s Kaliňákom: Som svojprávny, ale nie vševedko

BRATISLAVA - Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) nemá rád, ak je na neho vyvíjaný tlak, pričom v takej situácii reaguje tvrdo. Povedal to o sebe v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike v odpovedi na otázku, aký má vzťah so svojím predchodcom vo funkcii Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a či na neho netlačí, aby ponechal vo funkcii policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorého Kaliňák chváli.

Drucker na začiatku znovu pripomenul, že chcel ostať na poste ministra zdravotníctva. „Urobil som to preto, že som to vtedy považoval za štandardnejší spôsob udržania vlády,“ povedal. „Tá čiara je už urobená,“ uviedol minister a dodal, že momentálne sa chce plnohodnotne venovať rezortu.

Zároveň si uvedomuje, že ide o silový rezort a tvrdí, že sa nepokladá za vševedka, čo všetko dokáže. „Veľmi rýchlo sa pokúsiť dotiahnuť veci, ktoré sa tu dohodli,“ povedal. Okamžite sa chce venovať spôsobu voľby policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie. V pondelok bude porada vedenia, kde si prejde najkľúčovejšie otázky.

Som svojprávny, odkazuje

„Ja pána bývalého ministra Kaliňáka poznám od času, keď som prišiel na Slovenskú poštu práve s jejo reformným projektom ESO,“ vysvetľuje. Ako rezortný kolega sa s ním, samozrejme, stretával na rokovaniach vlády.

„Ja som osoba svojprávna, mám svoje meno s skúsenosť. Nerád by som podsúval, že Kaliňák je zlo. Ja nemám problém sa s kýmkoľvek rozprávať. Pýtam sa ho na konkrétne veci a projekty, pýtam sa ho na to, na čo by som sa pýtal kohokoľvek iného pri prechode na rezort. Ale nepociťujem žiaden tlak," uistil Drucker.

Nechce vyzerať ako blázon

Priznal, že s Kaliňákom sa rozprávali aj o Gašparovi. „Robert Kaliňák ma pozná, vie, aký som. Tá debata nesmerovala tak, že by na mňa vyvíjal tlak. Ja pod tlakom reagujem tvrdo a nemám to rád. On povedal, že Gašpar je dobrý policajný prezident, ja som reagoval tak, že ho vnímam ako kultivovaného človeka, ale nepoznám ho detailne a potrebujem sa preto oboznámiť s jeho prácou," vysvetlil minister.

Dodal, že nechce bagatelizovať spoločenskú objednávku na odvolanie Gašpara. „Takúto požiadavku mi adresoval aj prezident Kiska. Na druhej strane, sú tu aj hlasy, že by k tomu nemalo dôjsť," priznal.

Zároveň upozornil, že ak by Gašpara hneď odvolal, nevedel by zodpovedne vybrať jeho nástupcu. „Snažím sa položiť na stôl trošku racionálneho uvažovania," ozrejmil Drucker s dôvetkom, že nechce vyzerať ako blázon, ktorý koná pod tlakom.