Hrnko: Drucker je schopný manažér, je to dobrý výber

"Tomáš Drucker je skutočne dobrý manažér. Ak ide o veci, ktoré spoločnosť najviac ťažia, veľmi rýchlo by sme sa mohli dostať k tomu, že sa oddelí inšpekcia ministerstva vnútra od ministra," avizoval.

Na druhej strane Hrnko nie je za to, aby minister vnútra prišiel o kompetenciu menovať policajného prezidenta tak, ako to koalícia plánuje. "Nechal by som to ministrovi, ale dal by som tam podmienku, že kandidát musí absolvovať híring na pôde brannobezpečnostného výboru. Pričom stanovisko výboru by bolo pre ministra záväzné. Ale v žiadnom prípade by som nešiel do vecí, ktoré by urobili zo Slovenska unikát. Polícia je súčasťou vnútra," zdôraznil.

Na margo vyšetrovania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Hrnko povedal, že najlepšie pre vyšetrovateľov bude, ak im dá pokoj minister aj policajný prezident a budú ich riadiť len zodpovedné orgány, teda dozorový prokurátor.

Pellegrini navrhol na post ministra vnútra súčasného šéfa rezortu zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Ministerstvo zdravotníctva by po ňom mala prebrať štátna tajomníčka rezortu Andrea Kalavská. Pellegrini to v utorok povedal novinárom po tom, čo sa prezident Andrej Kiska rozhodol nevymenovať novú vládu. Pellegrini chce Kiskovi v stredu (21.3.) doručiť nový návrh na vymenovanie členov novej vlády. Zmeny na ostatných pozíciách podľa neho nebudú.