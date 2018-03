Nová ministerka kultúry Laššáková šokuje: Za všetkým stojí Soros, mimovládky sú bohaté

BRATISLAVA - Ľubica Laššáková, zatiaľ zrejme budúca ministerka kultúry, sa prikláňa na Ficovu stranu. Aj ona si myslí, že Soros riadi veci nielen na Slovensku "zaoceánskymi peniazmi". Podľa nej týmito peniazmi niekto zasahuje do politiky postkomunistických štátov.

Ľubica Laššáková sa v rozhovore pre Denník N priklonila na stranu Roberta Fica, ktorý vytiahol pred dvoma týždňami sorosovskú kartu. "Myslím si, že je to pravda. Hry od spomínaného pána idú, aj keď sa často hovorí, že čo už môže taký osemdesiatpäťročný pán, niekde za oceánom, riadiť veci na Slovensku. Nielen na Slovensku," povedala v rozhovore Laššáková.

Zaoceánske peniaze

"Tretí sektor je príliš bohatý vzhľadom na zdroje, ktoré uvádzajú. Musí byť nejaký iný zdroj, musí ich niekto financovať a myslím si, že sú to takéto zaoceánske peniaze," odpovedala Laššáková na otázku, odkiaľ má svoje presvedčenie. Podľa nej týmito peniazmi niekto zasahuje do politiky suverénnych štátov. "Áno, do politík postkomunistických štátov."

Robert Fico vytiahol Georga Sorosa pred dvoma týždňami v pondelok po prvej reakcii Andreja Kisku. Už deň predtým totiž naznačil, že prezidentov prejav nemusel byť písaný na Slovensku. Hovorca prezidenta Roman Krpelan však na Facebooku okamžite reagoval, že Kiska svoj príhovor písal v Tatranskej Javorine a do komentára pripojil aj fotografiu.

Prejav si vraj Kiska neprečítal predtým, ako ho predniesol. Fico sa pýta, prečo na stretnutie s Georgom Sorosom nešiel s nikým z ministerstva zahraničia. Kisku následne Fico vyzval, aby verejnosti vysvetlil, čo robil 20. septembra 2017 v New Yorku, "kde prebehlo stretnutie, na ktorom nemal Kiska so sebou žiadneho zástupcu slovenského ministerstva zahraničných vecí".

Za úbohé považoval konanie expremiéra Roberta Fica, ktorý vytiahol sorosovskú kartu, aj otec zavraždeného novinára Jozef Kuciak. "Ešte keď si dovolí aj pán premiér vypustiť takú hlášku, že za všetkým je pán Soros, tak to už je, podľa mňa, ozaj úplne úbohé."