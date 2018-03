Kollár bráni stranu pred útokmi SNS: Prekrývajú vlastné kauzy, aj Hoľko pozná mafiánov

Reagoval na zámer SNS odvolať Krištúfkovú z Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom je, že údajne žila v spoločnej domácnosti s mafiánmi ako zavraždený boss Robert Dinič či Peter Havaši. SNS predloží dôkaz prepojenia poslankyne s mafiou, najmä majetkové prepojenia.

Krištúfkovej minulosť je podľa Kollára dlhodobo známa. "Tieto veci nikto nezamlčoval. Bolo to známe aj pred voľbami, odpovedal som na to už veľakrát. Bolo to stokrát vysvetlené. Teraz to otvárajú preto, aby prekryli svoje vlastné kauzy a prepojenia na mafiu," uviedol Kollár.

V súvislosti s prepojeniami spomenul generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Jána Hoľka, ktorý sa podľa Kollárových slov kamaráti s Antoninom Vadalom. Kollár tiež uvádza, že Hoľko je pravá ruka šéfa SNS a NR SR Andreja Danka. Vadalu spomína v súvislosti s kalábrijskou mafiou zavraždený novinár Ján Kuciak vo svojom nedokončenom článku. Hoľko už nedávno odmietol tvrdenia, že má priateľské vzťahy s Vadalom. "Žiadny kontakt s uvedeným pánom neudržiavam a dôrazne to odmietam," zdôraznil.

Kollár sa odmieta podieľať na osobnom osočovaní, ku ktorému sa podľa jeho slov uchyľuje SNS a ďalší štandardní politici. "Svoju energiu chcem míňať na to, prečo som do politiky išiel, pomáhať ľuďom. A to robí aj Petra Krištúfková," vyhlásil a poukázal, že poslankyňa predkladá do parlamentu zákony v prospech ľudí a na rozdiel od vládnych politikov nemá žiadne kauzy.

Krištúfková považuje snahu SNS za účelovú a praktiky národniarov za "nechutné". Vidí za tým pokus o prekrytie vlastných škandálov. Zdôrazňuje, že je nevinná a nikdy nebola súčasťou mafiánskeho sveta. Zopakovala, že SNS neprináša nič nové, všetky obvinenia už Krištúfková podľa vlastných slov vysvetlila x-krát.