Prezident má v tejto situácii navrch, tvrdí politológ: Je konečnou inštanciou, ktorá rozhoduje

"Po tom, čo povedal Andrej Kiska, bude musieť prísť Peter Pellegrini (Smer-SD) s novým zoznamom mien, ktorý opätovne musí prejsť prezidentovým schválením," uviedol Kusý.

Ako dodal politológ, prezident môže poveriť zostavením vlády kohokoľvek, avšak mal by zohľadniť podporu parlamentu, v opačnom prípade by to bol zbytočný krok. Podľa Kusého môže situácia skončiť úradníckou vládou, ktorá by spravovala chod vládneho kabinetu do parlamentných volieb.

Prezident Andrej Kiska nevymenuje novú vládu v zložení, ako ju navrhol dezignovaný premiér Peter Pellegrini. Kiska to dnes oznámil novinárom s tým, že Pellegrini má do piatka navrhnúť novú zostavu nominantov na členov vlády.

Dezignovaný premiér Peter Pellegrini doručil v pondelok návrh novej vlády zloženej zo súčasných koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd. Ministra vnútra Roberta Kaliňáka mal nahradiť Jozef Ráž - úradník z ministerstva zdravotníctva. Vicepremiéra pre informatizáciu a investície Pellegriniho mal nahradiť košický primátor Richard Raši. Na miesto Mareka Maďariča na rezorte kultúry mala ísť banskobystrická šéfka Smeru Ľubica Laššáková. Gábor Gál mal nahradiť Luciu Žitňanskú na poste šéfky rezortu justície.