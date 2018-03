BRATISLAVA - Opozícia dosiahla dohodu o termíne predčasných volieb. Tri opozičné parlamentné strany Sloboda a Solidarita (SaS), hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a hnutie Sme rodina v zákone navrhujú, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali 8. septembra 2018. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa liberálov Katarína Svrčeková.

Zároveň opozícia začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, na ktorej by sa mal tento návrh prerokovať a schváliť. "Volanie verejnosti po predčasných voľbách a zmene, ktorú by mali vyvolať, je mimoriadne silné. Predčasné voľby považujeme za legitímne riešenie súčasnej politickej situácie, ktorá môže vyústiť do chaosu. Treba ich preto uskutočniť čím skôr. Očakávame, že s podporou občanov sa nám v parlamente nakoniec podarí získať potrebných 90 hlasov na ich presadenie," uvádza sa v oficiálnom stanovisku opozície.

"Súčasná vládna koalícia nedokáže občanom ponúknuť vládu, ktorá by vzbudzovala dôveru vo svoje schopnosti očistiť verejný život od organizovaného zločinu, ktorý zapustil do štátnych inštitúcií hlboké korene. Za vlády Smeru-SD narastá riziko, že poprava Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nebude vyšetrená preto, lebo jej objasňovanie nie je možné oddeliť od zistení, že medzi mafiou a predstaviteľmi tejto strany existovali čulé styky a kooperácia," uviedli opoziční poslanci Jana Kiššová (SaS), Igor Matovič (OĽaNO) a Boris Kollár (Sme rodina).