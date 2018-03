Žiadna zmena v rezortoch ešte nie je definitívna: Nové miesto pre Petra Žigu?

BRATISLAVA - Žiadna z ministerských výmen v novej vláde ešte nedospela k definitíve. Potvrdil to dobre informovaný zdroj z prostredia koalície s tým, že stranícke rokovania budú prebiehať celý víkend aj v pondelok (19.3.).

Najsilnejšia strana Smer-SD musí nanovo obsadiť minimálne tri rezorty, a to vnútro, kultúru aj post vicepremiéra pre investície. Ako náhrada za Roberta Kaliňáka sa spomína jeho štátna tajomníčka Denisa Saková, skloňujú sa však aj mená ďalších straníkov. Novým šéfom kultúry po Marekovi Maďaričovi by mohol byť niekto z dvojice poslancov Smeru-SD Dušan Jarjabek alebo Erik Tomáš. Pozíciu vicepremiéra pre investície by mohol obsadiť súčasný minister hospodárstva Peter Žiga.

V Smere-SD sa skloňuje dohromady až šesť zmien na čele rezortov. Skončiť by mohol minister práce Ján Richter, naopak, miesto vo vláde by mohol získať primátor Košíc Richard Raši. Strana Roberta Fica by mala k definitíve dospieť počas víkendových rokovaní.

Most-Híd bude musieť nahradiť ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Ako o jej nástupcovi sa hovorí o šéfovi poslaneckého klubu Gáborovi Gálovi. Ten sa k tomu nevyjadril. Jedinou vládnou stranou, ktorá nebude riešiť zmeny na ministerských postoch, tak ostáva SNS. Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý má od prezidenta Andreja Kisku poverenie na zostavenie novej vlády, už začal oficiálne rokovania. V pondelok sa stretne s SNS a následne aj a Mostom-Híd. Novú vládu chce mať poskladanú v priebehu niekoľkých dní.