Denisa Saková ministerkou vnútra? Je to zlá správa pre spravodlivosť, myslí si Remišová

BRATISLAVA - Informácia, že na post ministra vnútra by vládna koalícia mala dosadiť štátnu tajomníčku Denisu Sakovú je podľa predsedníčky poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veroniky Remišovej zlou správou pre uplatňovanie spravodlivosti na Slovensku.

Ako povedala dnes, Denisa Saková bola pravou rukou exministra Roberta Kaliňáka, mala na starosti IT tendre na ministerstve vnútra a projekt, kde sme mali jednu z najväčších korekcií a museli sme vracať peniaze do Bruselu. „Denisa Saková mala na starosti aj zákazku, o ktorej hovoril prokurátor špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko, a z ktorej podľa jeho slov mali ísť provízie Kaliňákovi a Jánovi Počiatkovi,“ upozornila Remišová. Predstava, že pod vedením Sakovej by polícia mala vyšetrovať tieto podozrenia, je podľa Remišovej absurdná.

„Saková bola zodpovedná aj za zbabranú reformu ESO a po neúspechu reformy nie je dôvod, aby šéfovala jednému z najdôležitejších rezortov v štáte. To už mohol rovno ostať ministrom vnútra Robert Kaliňák. Takto bude v podstate riadiť ministerstvo ako šedá eminencia v pozadí cez pani Sakovú a nebude za to niesť žiadnu zodpovednosť,“ zdôraznila Remišová.