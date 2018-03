Fico si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv, tvrdí politológ

BRATISLAVA - Robert Fico (Smer-SD), ktorý doručil vo štvrtok prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi demisiu, si ako predseda strany udrží dosť silný vplyv. Pre TASR to uviedol politológ Juraj Marušiak.

Prezident SR Andrej Kiska poveril zostavením novej vlády vicepremiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). Urobil tak potom, ako prijal demisiu doterajšieho premiéra Fica. "Zmena, ktorá sa udiala, sa stala ústavnou cestou. Viem si predstaviť, že mnoho ľudí to neuspokojilo a väčšia časť voličov Most-Híd to môže považovať za veľmi protichodný signál v porovnaní s tým, čo Most vyhlasoval niekoľko dní predtým. Na druhej strane nevieme presne, aká bola neformálna časť dohôd na republikovej rade strany," povedal Marušiak.

Politológ tvrdí, že požiadavka predčasných volieb "bola veľmi silná aj na premiéra." Podľa neho pri tvorbe novej vlády sa budú musieť dohodnúť politické strany, ktoré sa budú podieľať na tvorbe vládnej koalície. "Majú 79 podpisov a ostatné veci sú výsledkami personálnych dohôd. Možno dôjde aj k nejakým posunom," dodal s tým, že existuje aj možnosť, že sa politické strany nedohodnú.

Marušiak pripomenul, že Pellegrini má za sebou "pomerne úspešné pôsobenie na čele NR SR, ale na druhej strane má za sebou nie veľmi úspešné pôsobenie na poste ministra školstva, kde sa dostal do konfliktu s akademickou obcou."