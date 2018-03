Zákon vrátený prezidentom odobrili poslanci bez jeho pripomienok, novela o liekoch v druhom čítaní

BRATISLAVA - Parlament v utorok neodobril pripomienky prezidenta SR Andreja Kisku, pre ktorý koncom februára vrátil do parlamentu návrh zákona o radiačnej ochrane. Z vecného hľadiska sa tak v zákone nič nemení, bude v znení, ako ho poslanci schválili ešte začiatkom februára tohto roka. Mení sa iba jeho účinnosť, tá nebude 15. marca, ale 1. apríla.

Zákon o radiačnej ochrane okrem iného upravuje aj podmienky pri vykonávaní obhliadok mŕtvych tiel. Práve časť o obhliadkach prekážala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Hlava štátu koncom februára upozornila, že pri prehliadke mŕtveho tela sa od tohto roka majú uplatňovať ustanovenia zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2020. Hlava štátu preto vyjadrila vážne pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR. Odvoláva sa pritom na ústavu a rozhodnutie Ústavného súdu. Ustanovenie navrhol prezident parlamentu zo schváleného zákona vypustiť.

Po novom sa pri obhliadkach má robiť rozpis povinných služieb. Ten prichádza na rad vtedy, ak v krajoch nie je obstaraný organizátor a na služby nie je prihlásených ani dostatok dobrovoľných lekárov. Po kritike zo strany lekárov-špecialistov sa cez zákon o radiačnej ochrane upravilo prechodné obdobie, kedy ich Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nebude zaraďovať do rozpisu na vykonávanie prehliadok.

Zákon o radiačnej ochrane umožňuje tiež štátu byť pri uložení pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva benevolentnejší. Uloženie sankcie zdravotníkovi tak už nemá byť povinnosťou, ale možnosťou. Zmena pravidiel sa dotkne aj zdravotných poisťovní. Tie už po novom nebudú môcť podmieňovať pripojenie ambulancií či nemocníc do ezdravia uzatvorením "akýchkoľvek zmluvných dojednaní", ktoré s ním nesúvisia.

Právna norma upravuje aj podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia. Do konca roka sa majú prechodne zmierniť. Od začiatku roka na ne platia limity, koľko maximálne z ich ceny môžu zdravotné poisťovne uhradiť. Poslanci odsúhlasili, že to vo výnimočných prípadoch môže byť viac ako 90 až 75 percent z ceny. Zákon má tiež oslobodiť tehotné ženy na urgente v nemocnici od poplatku. Znamená to, že ak ho po novom navštívia aj z dôvodu "planého poplachu", nezaplatia za ošetrenie desať eur.

Novela o liekoch, ktorá upravuje čas pohotovostných lekární, je v 2.čítaní

Novela zákona o liekoch, ktorá upravuje fungovanie pohotovostných lekární, rieši zriaďovanie verejných lekární či upravuje fungovanie emergentného systému, je v druhom čítaní. Posunuli ju tam dnes poslanci Národnej rady SR. Návrh zákona hovorí o tom, že v každom okresnom meste má po novom fungovať minimálne jedna pohotovostná lekáreň. Otvorená má byť do 22.00 h. Lekárne majú byť k dispozícii tak dlho, ako budú otvorené ambulantné pohotovosti.

Ministerstvo zdravotníctva chce takto vyriešiť problém, na ktorý ľudia dlhodobo upozorňujú. "Vo večerných hodinách totiž často nemajú možnosť získať liek predpísaný lekárom na pohotovosti, pretože lekárne sú v tom čase už zatvorené," upozornil nedávno šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).

Legislatívna zmena upravuje aj zriaďovanie verejných lekární. Svoje pôvodné plány však ministerstvo zmenilo a laici tak budú môcť viesť lekárne aj naďalej. Najprv uvažovalo nad tým, že by ich viedli iba farmaceuti. Pre obavy z protiústavnosti od neho upustilo. Na Slovensku je momentálne približne polovica verejných lekární ovládaná laikmi. Lekáreň totiž môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu, teda lekárnika s praxou. Odbornosť lekární sa má posilniť tak, že ich odborný zástupca prevezme na seba väčšiu zodpovednosť a bude mať viac povinností.

Zmeniť sa tiež má tzv. emergentný systém výdaja liekov, ktorý funguje od apríla 2017. Distribútori majú povinnosť v rámci neho lieky v prípade, že ich v lekárni pacient nedostane, dodať do 48 hodín. Po novom sa má v prípade víkendov a sviatkov hranica na dodanie predĺžiť na najbližší pracovný deň, rezort tak vyhovel distribučným reťazcom, ktoré mali pre pohotovosť neprimerane vysoké náklady.

Emergentný systém má zlepšiť dostupnosť liekov na recept. Ak ho lekárne využijú, distribútor či výrobca musí liek pre pacienta zabezpečiť v súčasnosti do 48 hodín, inak mu zo zákona hrozia vysoké sankcie do výšky 100.000 eur, v opakovanom prípade milión eur.

Ministerstvo tiež sprísňuje podmienky distribúcie liekov medzi lekárňami. Chce tak vyriešiť špekulantov, ktorí sa pokúšajú v snahe vyviezť lieky zo Slovenska obchádzať platnú legislatívu a skupujú ich z lekární. Podmienky vývozu sa zmenili vlani. Distribučné firmy viac nemôžu za hranice vyvážať lieky, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Dá sa to iba v prípade súhlasu ich výrobcu. Novela zákona by v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta mala platiť od júna.