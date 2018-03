Matovič oznámil veľký plán! Zjednotenie opozície na štýl Dzurindovej SDK

Uviedol to s tým, že chcú voličom ukázať spoločný politický opozičný program. "Chceme diskutovať s partnermi už pred voľbami, aby ľudia vedeli, že keď nás zvolia, je maximálna pravdepodobnosť, že sa z toho maximum dostane do vyhlásenia vlády," dodal.

Matovič je ochotný diskutovať o spájaní sa s demokratickými opozičnými stranami. "My budeme apelovať na zodpovednosť," dodal. Nechce riskovať, že hlasy voličov prepadnú. Podľa neho, ak im ľudia vybojujú možnosť vládnuť, mali by si byť schopní si s inými stranami sadnúť za jeden stôl. Matovič hovoril o možnej dohode o spolupráci s KDH, SMK, stranou Miroslava Beblavého Spolu a aj s Progresívnym Slovenskom. "Toto sú predbežne štyria partneri, ktorých chceme osloviť na spoločný postup," dodal. Ako bude postupovať do predčasných volieb najsilnejšia opozičná strana Sloboda a Solidarita, bude informovať v stredu jej líder Richard Sulík.

Sú časy, keď je potrebné sa ľudí spýtať, čo si myslia, ako si predstavujú krajinu a akú majú víziu o budúcnosti. Ako uviedla na tlačovej besede poslankyňa NR SR za OĽaNO Veronika Remišová, ten čas prišiel, hoci neverila, že príde tak skoro a za takých smutných okolností. "Nestabilita vo vládnej koalícii, ktorá sa začala už pri eurofondovom škandále v lete, spôsobila, že Slovensko je opäť v hlbokej kríze. Ľudia neveria politikom, ktorí ich zastupujú, neveria inštitúciám, neveria štátu ako takému," uviedla. Je presvedčená, že vláda sa rozpadá. "Ani po troch dňoch rokovaní vládna koalícia nebola schopná nájsť východisko z krízy. Ľudia chcú stabilitu, chcú bezpečnosť, chcú štát, ktorý ich vie ochrániť. A chcú vládu, ktorá nechce rabovať, ale slúžiť," uviedla.

Remišová verí, že strany Smer-SD a SNS budú mať toľko úcty a zodpovednosti k občanom, že podporia ústavný zákon o skrátení volebného obdobia a na Slovensku nebudú vytvárať bezvládie. "Keď nechcú a nevedia vládnuť, musia ľuďom umožniť, aby sa rozhodli," povedala. Nekonkretizovala, dokedy by mala koalícia predložiť návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia. "Voľby by sa mali uskutočniť čo najskôr, je to v rukách vládnej koalície," uviedla. Podľa poslanca NR SR Gábora Grendela však začalo taktizovanie zo strany koaličných SNS a Smeru-SD. Obáva sa toho, že vládna koalícia bude vládnuť s tichou podporou kotlebovcov. "To je riziko, ktoré reálne hrozí, len aby Robert Fico oddialil predčasné voľby," uviedol.