Most-Híd žiada rekonštrukciu vlády: Ostatných vyzýva, aby ďalej neeskalovali napätie

„Paradoxne takúto možnosť hneď odmietla väčšina politických strán. Niektoré dnešné prejavy a vyhlásenia čelných predstaviteľov politických strán určite nepomohli k vyriešeniu vzniknutej situácie," uviedol vo svojom stanovisku koaličný Most-Híd. Stanovisko poskytla hovorkyňa strany Klára Debnár.

„Aj preto vyzývame všetky politické strany, aby neeskalovali ďalej napätia a hľadali kroky k upokojeniu situácie. Strana Most-Híd sa zúčastní na rokovaniach, ktoré inicioval pán prezident. K riešeniam, ktoré navrhol je však potrebné nájsť väčšinovú alebo ústavnú podporu v parlamente, a tá zatiaľ na stole nie je," píše sa ďalej v stanovisku s tým, že je na mieste pomenovať aj možnosť, pri ktorej novú väčšinu nie je nutné hľadať, a tou možnosťou je rekonštrukcia tejto vlády. „Túto našu požiadavku smerom k našim partnerom sme jasne naformulovali už cez týždeň. Zároveň sme spustili aj vnútrostranícky proces na úrovni okresov, ktorý uzavrieme na rokovaní Republikovej rady v pondelok 12. marca," píše sa na záver stanoviska. V Moste-Híd prevláda názor, že by mal odísť minister vnútra Robert Kaliňák.

Prezident SR Andrej Kiska nateraz vidí dve možnosti riešenia súčasnej napätej situácie v krajine. „Rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť a požiadala a získala dôveru Národnej rady SR. Alebo predčasné voľby, ktoré by v mnohých demokratických krajinách boli najprirodzenejším riešením. Je možné ich urobiť rýchlo a efektívne spolu s komunálnymi voľbami," povedal dnes prezident Andrej Kiska. Premiér Robert Fico na to zareagoval, že prezident sa týmto vyhlásením podľa premiéra hlási k opozícii, ktorej cieľom je prevrat. Rekonštrukcia vlády je podľa Fica na prípadnej dohode koaličných strán, za predčasné voľby musí zase zahlasovať 90 poslancov v parlamente.