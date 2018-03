Prezidentov prejav otriasol politickými stranami: Toto sú reakcie ich predstaviteľov

Sulík: Prezident sa konečne zapojil do politickej krízy

Konečne sa prezident zapojil do politickej krízy, ktorá lomcuje Slovenskom, napísal predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v statuse nazvanom Odkaz pre prezidenta na sociálnej sieti Facebook. „Samozrejme, rád sa stretnem a na otázku, ako vidíme budúcnosť Slovenska, odpovedám, že riešenie vidíme v predčasných voľbách. SaS návrh na predčasné voľby v parlamente preto podporí,“ reaguje v svojom statuse na prezidentom avizované rokovania s politickými stranami o tom, ako si predstavujú budúcnosť krajiny.

„Okrem toho, spolu s OĽaNO sme dali R. Ficovi ultimátum do utorka, aby odvolal R. Kaliňáka a spolu s ním prezidenta Policajného zboru T. Gašpara. Ak sa tak nestane, začneme od stredy zbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej navrhneme odvolať premiéra Fica,“ dodáva Sulík.

Predsedu strany Sloboda a Solidarita zareagoval aj na prejav Roberta Fica: "Robert Fico sa sám zahnal do slepej uličky a na jej konci prepadol konšpiračným teóriám. Slovensko a jeho štátnosť nie sú ohrozené niekým zvonka, ale zvnútra. Doslova z centra výkonnej moci, ktorá sa pretvorila na základe chamtivosti a korupcie na kriminálnu štruktúru a nachádza sa na Úrade vlády."

Stanovisko strany Sloboda a Solidarita (SaS) k prejavu prezidenta

Hodnotenie spoločenskej atmosféry a politickej situácie zo strany prezidenta Andreja Kisku je presné. Áno, niečo zlé je pod povrchom, niečo zlé je v samotných základoch nášho štátu a nie je vidieť žiaden plán na vyvedenie krajiny z krízy dôvery. Rovnako pozitívne hodnotíme, že prezident sa v správnom čase chopil iniciatívy.



Strana SaS sa zúčastní na konzultáciách s prezidentom SR. K jeho návrhu uskutočniť rozsiahlu a zásadnú rekonštrukciu vlády, ktorá by nepolarizovala spoločnosť a získala dôveru Národnej rady SR, sa však staviame rezervovane. Takéto riešenie sa vymyká chápaniu politiky a potrieb štátu zo strany Smeru-SD.





Vláda národnej obrody môže vzniknúť len bez Smeru-SD, ktorý sa stal súčasťou organizovaného zločinu na Slovensku, a vyžaduje enormnú ochotu zo strany Mostu-Híd a SNS. Poslanci strany SaS budú hlasovať za skrátenie volebného obdobia. Očakávame, že na základe konzultácií s prezidentom vznikne dostatočná sila v NR SR, ktorá takéto riešenie politickej krízy presadí. Veríme, že predčasné voľby budú začiatkom rozsiahlej očisty a obrody našej spoločnosti.

Sme rodina bude presadzovať predčasné voľby, odkazuje Krajniak

Jediným politickým východiskom zo súčasnej situácie sú predčasné voľby. Na sociálnej sieti to uviedol poslanec Milan Krajniak z hnutia Sme rodina s tým, že ide o stanovisko, ktoré bude hnutie prezentovať na rokovaní s prezidentom. „Kozmetické zmeny na jednotlivých postoch vo vláde nedokážu obnoviť dôveru ľudí v spravodlivé fungovanie štátu. V čase, keď ľudia na Slovensku žijú z 300-eurových dôchodkov a 500-eurových platov, je nemysliteľné, aby štátne peniaze, ktoré majú slúžiť ľuďom, namiesto toho ďalej končili na účtoch talianskych alebo slovenských mafií," uviedol Krajniak.

Na Slovensku sa podľa Sme rodina musia cítiť dobre a doma slovenskí občania, a nie mafie. „Sme rodina preto za jediné rozumné východisko z takejto situácie považuje predčasné voľby a poslanci za Sme rodina budú v parlamente za predčasné voľby hlasovať,"dodal.

Reakcia Veroniky Remišovej

Rekonštrukcia vlády v tomto momente už nie je alternatívou. Spoločnosť potrebuje nový začiatok, pretože táto vláda nie schopná spravovať dobre a spravodlivo našu krajinu. Nevie zabezpečiť ani stabilitu, odišiel minister Smeru, najbližší spolupracovník R. Fica, poslanec Mostu a Andrej Danko potichu pokračuje v najväčšm biznise v dejinách Slovenska. Táto vládna koalícia je v úplnom rozklade, a preto treba situáciu čo najskôr vyriešiť. Robert Fico by mal podať demisiu sám, no keďže tak asi neurobí budeme v parlamente iniciovať odvolávanie Roberta Fica, bola by som rada keby to bola spoločná záležitosť celej demokratickej opozície aj s podporou mimoparlamentných strán.

Vyhlásenie strany SPOLU k dnešnému prejavu prezidenta

Slovensko je dnes na križovatke. Buď ho spoločne zachránime, alebo sa vydá na cestu iných zlyhávajúcich demokracií. SPOLU - občianska demokracia trvá na odchode Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z vlády aj za cenu predčasných volieb alebo úradníckej vlády.

Každé verejné vystúpenie predsedu vlády a ministra vnútra nás presviedča, že sú najväčším politickým ohrozením našej budúcnosti. Aj keby si SMER dokázal udržať parlamentnú väčšinu, stratil morálne právo riadiť Slovensko. Ľudia vo voľbách nevolili vládu, ktorej špičky sú prepojené s organizovaným zločinom.

Zhodujeme sa s prezidentom republiky, že by vláda nemala v súčasnej podobe pokračovať a podporíme akékoľvek kroky, ktoré napomôžu novému začiatku pre Slovensko. Aj neistá cesta je väčšou nádejou ako tá súčasná.

Politická situácia ešte len dozrieva, záležať bude na rokovaniach Mostu-Híd

Politická situácia na Slovensku zatiaľ iba dozrieva, budúcnosť vo veľkej miere môžu ovplyvniť rokovania Mostu-Híd. Uviedol to dnes politológ Michal Horský. Verejnosť je podľa jeho slov naklonená obom riešeniam, ktoré v dnešnom tlačovom vyhlásení spomenul prezident Andrej Kiska. Ten sa domnieva, že súčasná situácia sa dá vyriešiť jedine rozsiahlou rekonštrukciou vlády, alebo predčasnými voľbami.

„Verejná mienka je v súčasnosti rozbúrená a spoločnosť je naklonená obom možnostiam, ktoré spomenul prezident. Dá sa konštatovať, že do veľkej miery bude politická budúcnosť závisieť od rokovaní Mostu-Híd. Situácie však ešte stále iba dozrieva a nie je zrelá," uviedol Horský. Prezident Kiska dnes vyzval predstaviteľov politických strán na rokovania o budúcnosti Slovenska. Podľa jeho slov je totiž nutná rekonštrukcia Vlády SR, alebo predčasné parlamentné voľby.

Fico a Kaliňák už nemôžu byť súčasťou slovenskej politiky, odkazuje KDH

Zásadná rekonštrukcia vlády znamená, že Róbert Fico a Róbert Kaliňák už nemôžu byť súčasťou slovenskej politiky, tvrdí mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). KDH zároveň oceňuje dnešné vyhlásenie prezidenta SR Andreja Kisku. Kresťanskí demokrati nepredpokladajú, že „novovytvorená vláda by bola stabilná, preto je pre záujmy Slovenska lepšie, aby novovytvorená dočasná vláda bez Róberta Fica a Róberta Kaliňáka doviedla Slovensko k predčasným voľbám“, uvádza sa v tlačovej správe, ktorú poskytol hovorca KDH Stano Župa. Kresťanskí demokrati v jej závere „vyjadrujú presvedčenie, že Smer na Slovensku skončil“.

OĽaNO podporuje predčasné voľby, uviedol I. Matovič

Hnutie OĽaNO podporuje predčasné voľby, rekonštrukcia vlády už totiž nie je alternatívou. Uviedol to líder OĽaNO Igor Matovič. Predčasné voľby v nedeľu spomínal ako jedno z dvoch riešení aktuálnej situácie na Slovensku prezident Andrej Kiska. Matovič tiež avizuje návrh na vyslovenie nedôvery vláde, ak premiér Robert Fico (Smer-SD) do utorka večera (6.3.) neodvolá ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD) a policajného prezidenta Tibora Gašpara.

"Naše hnutie podporuje vyhlásenie predčasných volieb, kde ľudia spravodlivo rozhodnú, komu dôverujú a komu zverujú moc nad Slovenskom. Rekonštrukcia vlády navrhovaná pánom prezidentom v tomto momente už nie je alternatívou. Slovensko potrebuje nový začiatok, keďže vláda nie schopná spravovať dobre a spravodlivo našu krajinu," povedal Matovič, podľa ktorého je vládna koalícia v absolútnom vnútornom rozklade.

Matovič tiež uviedol, že ak Fico do utorka večera neodvolá Kaliňáka a Gašpara, osloví OĽaNO všetky demokratické opozičné strany a hnutia a ešte tento týždeň podajú návrh na vyslovenie nedôvery vláde do parlamentu.

Bugár je na dovolenke: Celý týždeň bude mimo Slovenska

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár je v zahraničí na dovolenke a celý týždeň nebude na Slovensku. „Ide o pobyt, ktorý bol naplánovaný pred niekoľkými mesiacmi. Predseda je v nepretržitom kontakte s podpredsedami strany. Medzičasom prebiehajú i stretnutia na úrovni okresných štruktúr. Rokovaní s prezidentom sa strana zúčastní,“ vyhlásila pre Denník N hovorkyňa Klára Debnár.

Podľa Progresívneho Slovenska sú predčasné voľby nevyhnutné

Mimoparlamentné politické hnutie Progresívne Slovensko v reakcii na dnešný prejav prezidenta tvrdí, že „jediná cesta pre upokojenie nálad v spoločnosti a obnovenia dôvery v spravodlivé fungovanie Slovenska sú predčasné parlamentné voľby“. Vyzývajú na spoločný postup opozíciu a všetky demokratické strany na Slovensku. „Ak sa tak nestane, hrozí obrovské poškodenie nielen dôvery v štát, ale aj možného zmarenia vyšetrovania prepojenia osôb blízkych terajšej koalícii na mafiánske kruhy, či vraždy novinára a jeho priateľky,“ uvádza sa okrem iného v tlačovej správe, ktorú poskytol Ľubomír Ondrejkovič z Progresívneho Slovenska.

„Pokiaľ sa šance na zmenu nechopia slušní, zodpovední a kompetentní ľudia, chopia sa jej vagabundi, extrémisti, mafiáni a podvodníci. Naším cieľom nie je iba zmena, ale zmena k lepšiemu,” cituje tlačová správa v závere predsedu mimoparlamentného hnutia Ivana Štefunka.

