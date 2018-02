Poslanci Smeru sa pustili do Galka, jeho post je ohrozený: Zrodil sa novodobý eštebácky netvor!

Poslanci Smeru sa v parlamente pustili do Ľubomíra Galka pre kauzu odpočúvania. Reagovali tak na nové informácie, o ktorých sme vás informovali aj na Topkách. Vojenské obranné spravodajstvo (VOS) totiž ešte vtedy patrilo pod ministerstvo obrany, ktorému počas prepuknutia kauzy šéfoval Ľubomír Galko. VOS mala predložiť sudcovi zavádzajúci dôvod, aby dostali od sudcu povolenie na odpočúvanie.

Ostrý útok na Galka

Za celé obdobie odpočúvania až do júna 2011 bolo odpočúvanie podľa našich informácií zamerané na monitorovanie názorov a vyjadrení záujmovej osoby smerujúcej k politickej obrane strany Sloboda a solidarita. Traja poslanci Smeru na základe týchto informácií Galka spochybnili. Ľuboš Blaha sa Galkovi v reakcii čudoval, že nemá hanbu sa postaviť pred rečnícky pult.

"Ste jediný minister obrany na svete, ktorý odpočúval vlastnú sekretárku aj novinárov. Ale pozor, vyšli nové informácie, že do tohto prípadu je pravdepodobne zapletená celá SaS. A to je naozaj gól. Zamyslime sa nad tým, s kým sa Richard Sulík (SaS) stretával. S ktorým mafiánom? Ja vyslovujem osobné podozrenie, že toto celé zosnoval istý pán Kočner, lebo SaS je jeho vlastníctvom a predĺženou pákou, ktorú mal vo vláde Ivety Radičovej. Za SaS sa mafia dostala k vojenskému spravodajstvu," poznamenal.

Príde Galko o post predsedu výboru?

Podľa informácií portálu aktuality.sk chce Smer navrhnúť odvolanie Galka z postu predsedu parlamentného výboru pre kontrolu činností Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Ďalší postup v tejto veci zatiaľ nie je známy. "Sme zhrození z toho, čo sme sa dozvedeli! Dozvedeli sme sa, že to nie je blbosť jedného človeka, ale organizovaná skupina pod vedením SaS," povedal pre Topky Glváč.

"Je to škandál proti SR! Ak sa to potvrdí, budeme konať oveľa ostrejšie, ako len nejakou schôdzou," dodal Glváč s tým, že v tejto veci si budú overovať informácie.

Novodobý eštebácky netvor

"Ja som bol od začiatku podozrievavý, že to mohol zosnovať len nejaký krpec z Kauflandu,“ povedal poslanec Ľuboš Blaha na Galkovu adresu. Následne si zobral slovo exminister obrany Martin Glváč. Ten Galka označil za eštebáka a sledovača.

Erik Tomáš (Smer-SD) si myslí, že by v parlamente bola potrebná mimoriadna schôdza k jeho osobe. "Nezmažete zo seba imidž novodobého eštebáckeho netvora. Monitorovať obyčajných ľudí len pre ich názory na stranu SaS je nechutné a perverzné. A za to musíte niesť zodpovednosť," uzavrel. Galko k tomu na to povedal, že pre neho kauza odpočúvania skončila, keď svedkovia povedali, že on ako minister žiadne pokyny nevydával. "Kaliňákova polícia povedala, že som nedal ani jeden príkaz na nasadenie informačno-technických prostriedkov," uzavrel.