Výbor Národnej rady SR stále neukončil konanie voči prezidentovi Kiskovi

Spoločnosť výboru napísala, že nemá pohľadávky voči verejnému funkcionárovi Kiskovi. A keďže záväzok neexistuje, nemôže ani zaniknúť. „KTAG využila hru slovíčok a v ich vyjadrení vystupuje Andrej Kiska ako verejný funkcionár. A keďže v roku 2013 a časti roku 2014 nebol verejným funkcionárom, tak nám za toto obdobie informáciu nedali, dali iba za obdobie, keď už bol verejný funkcionár,“ uviedol Róbert Puci zo Smeru-SD.

Pripomína, že verejný funkcionár nepodáva majetkové priznanie iba z čias, keď je vo verejnej funkcii. Ale aj rok predtým, ako sa takejto funkcie ujal. A informácie z tohto obdobia poslanci žiadajú. „Od KTAG teraz žiadame to isté ako predtým, len sme tam presne vyšpecifikovali, že nežiadame od verejného funkcionára, keďže týchto slovíčok sa chytili, ale od fyzickej osoby Andreja Kisku za roky 2013 a 2014,“ uviedol Puci. Poslanci požiadali aj Finančnú správu o informácie, keďže už ich môže poskytovať.

Konanie voči Kiskovi sa týka prípadu financovania jeho prezidentskej kampane. Prezident mal výboru povedať, či existuje pohľadávka medzi ním a firmou KTAG, a ak áno, prečo ju neuviedol v majetkovom priznaní. Ak taká pohľadávka existovala počas jeho výkonu funkcie prezidenta SR a on ju nepriznal, porušil tým ústavný zákon o konflikte záujmov.

Kiska sa poslancom už vyjadril, ale koalícii to nestačilo. Prezident v stanovisku vyhlasoval, že počas relevantného obdobia ako prezident SR nežiadal ani neprijímal dary, ani nenavádzal iného na poskytnutie darov. Tiež nezískaval iné výhody v súvislosti s výkonom jeho funkcie. "Moje oznámenie o majetkových pomeroch je úplné a obsahuje všetky náležitosti požadované a uložené citovaným ústavným zákonom," píše ďalej Kiska poslancom.

Pripomína, že podnet hovorí o rokoch 2013 a 2014, pričom ide o obdobie, keď ešte nebol prezidentom SR, čiže keď sa na neho podľa jeho slov nevzťahoval ústavný zákon. Tvrdí, že ak by mu vyplývali nejaké záväzky alebo pohľadávky, "boli by nesporne uvedené v oznámení o majetkových pomeroch".

Podnet voči Kiskovi prišiel po tom, ako nedávno viaceré médiá dostali do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala Finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na tlačovej konferencii (12.9.) vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné, on osobne nemá čo skrývať