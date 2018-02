Štátu slúžil 42 rokov, teraz má vrátiť vyše 28-tisíc: Hasiči vyhlásili petíciu, výzva Kaliňákovi

Pre zložky ministerstva vnútra odpracoval ako policajt a hasič 26 rokov a mimo rezortu ďalších šestnásť rokov.Pavol Žatko dohromady odpracoval 42 rokov, počas ktorých riadne odvádzal dane a odvody. Za 26 rokov odslúžených v zložkách MV SR mu bol priznaný výsluhový dôchodok 500 eur a neskôr za šestnásť rokov odpracovaných mimo rezortu 172 eur, čo je spolu 672 eur. Výsluhový dôchodok 500 eur od ministerstva vnútra poberal od júla 2008 a od apríla 2013 k nemu pribudol starobný dôchodok 172 eur, ktorý vyplácala Sociálna poisťovňa.

Dochodca má vrátiť vyše 28-tisíc eur

"V novembri minulého roka dostal pán Žatko list z ministerstva vnútra s oznamom, že začína voči nemu správne konanie vo veci odňatia výsluhového dôchodku a zastavuje jeho vyplácanie k prvému januáru 2018," povedal Grendel s tým, že o mesiac neskôr poslalo ministerstvo rozhodnutie o odňatí výsluhového dôchodku pánovi Žatkovi od apríla 2013 a zastavení ďalšieho vyplácania od 1.1.2018. "Inými slovami, podľa tohto vyjadrenia by mal pán Žatko vrátiť štátu výsluhový dôchodok za obdobie od apríla 2013 do decembra 2017, čo predstavuje 28 500 eur," upozornil poslanec.

Ako ďalej uviedol Grendel, podľa názoru MV SR hasičovi, ktorý v období 2008 – 2010 odišiel do výsluhového dôchodku a neskôr požiadal o starobný dôchodok, zaniká nárok na výsluhový dôchodok, a to odo dňa priznania starobného dôchodku. "Takto si ministerstvo vnútra vykladá zákon o sociálnom zabezpečení príslušníkom policajného a hasičského zboru," vyjadril sa Grendel.

Dôchodok 172 eur

Podľa MV SR teda pán Žatko od apríla 2013 nemá nárok na výsluhový, ale len na starobný dôchodok. Tento výklad zákona by bol podľa Grendela pochopiteľný v jednom jedinom prípade. "Keby Sociálna poisťovňa priznala starobný dôchodok pánovi Žatkovi za všetky odpracované roky, nielen za šestnásť odpracovaných rokov v službách mimo ministerstva vnútra. Teda keby pán Žatko dostal od Sociálnej poisťovne 672 EUR a nie spomínaných 172 EUR," pokračoval Grendel.

Lenže ako uvádza Grendel, to sa nestalo. V roku 2013, kedy pán Žatko odišiel do starobného dôchodku, dostal od Sociálnej poisťovne priznaných 172 EUR. "To je dôchodok, ktorý je primeraný k 16-tim odpracovaným rokom mimo rezortu ministerstva vnútra, ale určite nie za 42 odpracovaných rokov," povedal Grendel s tým, že takýchto prípadov je viac, podľa neho ide o desiatky bývalých príslušníkov HaZZ.

Stojím tu ohrdnutý a psychicky vyčerpaný

„Stojím tu v mene bývalých hrdinov, ohrdnutý, skopaný, morálne, psychicky a o chvíľu aj fyzicky zničený. Bývalí plukovníci, krajskí riaditelia, pracovníci ministerstva vnútra, ktorí odrobili viac ako 40 rokov majú dôchodky 200 eur. Pýtam sa, v akej demokracii žijeme?,“ vyjadril sa Pavol Žatko s tým, že pri posudzovaní dôchodkov boli porušené alebo neboli dodržané viaceré zákony.

Gábor Grendel pripomenul, že skupina hasičov, ktorí odišli do výsluhového dôchodku v rokoch 2008 – 2010 vyhlásila petičnú akciu. Zatiaľ sa im podarilo medzi hasičmi vyzbierať takmer 300 podpisov. "Z čoho majú títo hasiči vrátiť 30-tisícové sumy? Zaplatí im to Sociálna poisťovňa? Ako majú títo ľudia postupovať? To z rozhodnutia ministerstva vôbec nie je jasné. Nikto im neporadil, čo majú urobiť, aby neprišli o peniaze, ktoré im patria. Alebo chce tento štát povedať všetkým týmto ľuďom, že majú po 42 odpracovaných rokoch žiť z dôchodku 172 eur," vyjadril sa Gábor Grendel a adresoval výzvu ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi. "Vyzývame ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aby spolu so Sociálnou poisťovňou urýchlene našli bezbolestné riešenie. Takto sa sociálna demokracia nebuduje."