Odborníci o Ficovej migračnej karte: Premiér buduje princíp kolektívnej viny a zastrašuje

Robert Fico opäť vyťahuje migračnú kartu, Topky sa preto spýtali politológov, čo môže byť dôvodom jeho konania. Na otázky odpovedali Radoslav Štefančík, Grigorij Mesežnikov a Michal Horský.

Fico uplatňuje princíp kolektívnej viny

Podľa Radoslava Štefančíka premiér reaguje na otázky medzinárodnej migrácie v kontexte diskusie o nedostatku pracovnej sily na slovenskom trhu práce. "Svojou negatívnou reakciou na jedno z možných riešení tohto vážneho slovenského problému však dopredu stanovuje mantinely budúcej diskusie, v ktorej budú absentovať racionálne argumenty a skôr budú prevažovať pseduoargumenty založené na negatívnych emóciách v zmysle „nedovolím, aby Slovensko vyzeralo ako predmestie Bruselu“," napísal Štefančík.

Ficove vyjadrenia podľa politológa dobre zapadnú k tlačovke ministra vnútra v jednej z osád na východe Slovenska. "Smer potrebuje poskytnúť svojmu voličovi predstavu, že nás ohrozuje nejaký nepriateľ, bez ohľadu na to, či ide o nepriateľa reálneho alebo fiktívneho. V tomto prípade ide o fiktívneho nepriateľa, lebo „migranti z Ázie a Afriky“ nemajú záujem pracovať ani žiť na Slovensku. Navyše, považovať migrantov za nepriateľov bez ohľadu na ich individuálny osud, je princípom uplatňovania kolektívnej viny," povedal Štenčík s tým, že takýto princíp sa v demokratických a moderných spoločnostiach dávno nenosí.

Politológ si myslí, že táto téma Ficovi pomôže preferencie strany zvýšiť. "Téma medzinárodnej migrácie bola na Slovensku dlho na okraji politického záujmu. Akonáhle však predseda vlády zistil, že obyvateľstvo Slovenska mimoriadne negatívne, až hystericky reaguje na požiadavku správať sa aspoň trochu solidárne, posunul túto, kedysi okrajovú tému, do centra svojej politickej komunikácie a urobil z nej tému číslo jedna. A to aj napriek tomu, že migranti z Afriky a Ázie Slovensko zatiaľ zďaleka obchádzajú," dodal Štefančík.

Fico opäť skúša strunu migrácie

Podľa Grigorija Mesežnikova je migračná politika dlhodobo témou, ktorá osloví ľudí. Napriek tomu sa s odstupom času vníma menej naliehavo. "Stále však v sebe má potenciál, istý ohlas. Keďže vieme, že Smer stagnuje čo sa týka preferencií, sú problémy s vnútornou súdržnosťou strany, Fico podľa mňa uvažuje o tom, že mu táto téma pomôže sa znovu zmobilizovať a získať nejakú energiu," povedal pre Topky.

"Podľa prieskumov dlhodobo slovenská verejnosť nie je veľmi nastavená na akceptovanie migrantov. Pán premiér skúša, či mu to znovu nepomôže. Myslím si však, že mu to preferencie zvýšiť nepomôže," uviedol Mesežnikov s tým, že v roku 2015 bola odlišná situácia a iné bolo aj nastavenie ľudí. "Vzhľadom na to, že tu bola reálne vlna migrantov, tak obavy boli dosť pochopiteľné. Vtedy Fico zahral na tú strunu, no až tak mu to nevyšlo."

Dnes sa podľa Mesežnikova po kauzách ukazuje, že v rámci týchto tém dokážu viac osloviť radikálnejšie skupiny ako Kotleba a jeho strana. "Robert Fico si možno myslí, že tých ľudí dokáže takto stále osloviť, no preferencie jeho strany sa zatiaľ nijako nezvýšili. Nemyslím si, že táto téma ľudí povzbudí k podpore konkrétne tejto strany. Skôr to môže dopadnúť tak, ako vo voľbách, že to posilní radikálnejšie sily," povedal politológ.

Bez zahraničných robotníkov nebudú mať prácu ani Slováci

"V prípade FIcových opatrení v rámci pracovného trhu si nie som celkom istý, čo tým chcel naznačiť. Pokiaľ by uzavrel krajinu pred cudzou pracovnou silou, poškodil by predovšetkým Slovákom," uviedol Mesežnikov s tým, že pokiaľ by firme chýbalo niekoľko desiatok Srbov, Rumunov, Ukrajincov, tak pre stovky Slovákov, ktorí tam robia by to mohlo znamenať uzavretie prevádzky a tým aj stratu zamestnania. "Bez zahraničných robotníkov je výroba neudržateľná, takže je v záujme Slovákov, aby prišli títo ľudia pracovať do podnikov. Keď neprídu, aj Slováci stratia prácu. Oni Slovákov nenahrádzajú, oni ich dopĺňajú," dodal politológ.

Strašiť ľudí je nesprávne a predčasné

"Náš pán premiér zrejme chodí iba do centra Bruselu a nie na jeho predmestie. Keby tam zašiel, videl by, že nie sú tam iba emigranti, ale je to rozkvitajúca krajina," povedal na adresu Ficovho výroku na blogu politológ Michal Horský. "Hlas proti masovému príchodu zahraničných kvalifikovaných síl by snáď bol na mieste. Regulovaný prísun je však pre Slovensko nevyhnutnosťou," uviedol.

"Už dva roky emigračná politika nepatrí do arzenálu strany Smer-SD a aj v horúcom čase predvolebnej kampane slúžila skôr k strašeniu občanov, než k reálnemu riešeniu. Dva roky pred voľbami je strašiť občanov nielen nesprávne, ale aj predčasné," dodal Horský na adresu migračnej karty, ktorú premiér SR opäť vytiahol.