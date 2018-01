Polícia si pozrela Kotlebove VIDEO, na ktorom strašia znásilňovaním v lese: Prekvapivé reakcie

BRATISLAVA - Kotlebovci pred pár dňami zverejnili kontroverzné video, na ktorom predstavili protiimigračný zákon. K videu sa takmer okamžite začali objavovať rôzne reakcie ľudí. Vyzerá to tak, že amatérske zábery rozvírili hladiny nielen medzi občanmi Slovenska, ale aj medzi policajtmi. Tí to Ľudovej strane Naše Slovensko poriadne vytmavili.

V statuse na Facebooku polícia rázne odlíšila hoax v Kotlebovom video od pravdy. Obšírny status zverejnila polícia pod názvom "Ako si poslanci Kotleba a Uhrík vymýšľajú a migrantmi strašia Slovákov". Nasledovalo vysvetlenie.

Hoax

"Ľudová strana Naše Slovensko zverejnila päť minútové video na tému presunu migrantov na územie Slovenskej republiky. Poslanci Marián Kotleba a Milan Uhrík v ňom tvrdia, že cez slovenské hranice sa môžu pohybovať voľne migranti bez platných cestovných dokladov a víz, prípadne závadové osoby s napojením na terorizmus," opísala polícia obsah videa.

"Ďalej uvádzajú, že aj keď sa polícii podarí takéto osoby zadržať, čaká na nich maximálne pokuta a žiadne ďalšie následky," uviedli policajti a dodali, že podľa nich tak dochádza k voľnému pohybu osôb, z ktorých mnohí sú bezpečnostnou hrozbou pre Európu.

Pravda

Pod podľa polície hoaxovými tvrdeniami uviedli veci na pravú mieru. "Kto nemá platný cestovný doklad, bude umiestnený do zariadenia na to určenom, kde zotrvá do svojho fyzického odchodu zo SR. Bezpečnostná situácia na našich hraniciach je v zahraničí vysoko hodnotená," uviedla polícia.

"Bezpečnostné zložky monitorujú nielen východnú hranicu s Ukrajinou. Dôkazom týchto tvrdení je 2706 zadržaných nelegálnych osôb v roku 2017. Najväčší nárast migrácie sa týka občanov z Ukrajiny a Srbska, ktorí k nám cestujú za prácou," napísala polícia s tým, že pre občanov moslimských krajín sme len tranzitnou krajinou. "V súčasnosti sa u nás nachádza 30 osôb čakajúcich na azyl. V roku 2017 sme nezaznamenali žiadny vážny incident, za ktorý by boli zodpovední nelegálni migranti."

Kontroverzné video

Ľudová strana Naše Slovensko zverejnila video, v ktorom predstavila protiimigračný zákon naozaj svojským spôsobom. Na začiatku videa sa nám predstaví Milan Uhrík, ktorého rôzne satirické stránky nešetrili ani tentokrát.

Po ňom vystúpi predseda strany Marian Kotleba a aj napriek tomu, že sa video snaží budiť dojem vážnosti a šéf kotlebovcov zvyšuje hlas po vzore vodcu tretej ríše, po zhruba 40 sekundách nastáva zlom. Objavia sa totiž amatérski herci, ktorí majú znázorňovať imigrantov prechádzajúcich cez naše hranice. Video vrcholí únosom blondínky v minisukni, ktorá sa sama prechádza lesom. Tú dvaja "imigranti" priviažu k stromu a ohrozujú ju nožom a sekerou.