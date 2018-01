Najväčšia amnestia v modernej histórii: Exekúcie za stovky miliónov, nádej pre chudobných

Hovoriť dopredu verejne o podrobnostiach pripravovanej takzvanej exekučnej amnestie by bolo nešťastné. Vyhlásila to ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Vo verejnosti by totiž podľa nej mohli detaily vzbudiť očakávania, ktoré nakoniec ostanú nenaplnené. Žitňanská predstavila v pondelok (15.1.) koaličným partnerom návrh mimoriadnych opatrení na riešenie situácie

Žitňanská očakáva odbornú debatu

Ministerka Žitňanská očakáva pri exekučnej amnestii odbornú a vecnú debatu. Uviedla to po rokovaní vlády. "Považujem za veľmi nešťastné, keď sa hovorí o týchto veciach vopred, pretože môžu sa nastavovať očakávania, ktoré nie sú realistické," vysvetlila v stredu po rokovaní vlády. "Mám záujem riešiť problém, a preto považujem za dôležité, aby si aj partneri naštudovali návrh a aby sme zviedli jednu solídnu vecnú diskusiu a vyhodnotili, do čoho vieme ísť a do čoho nie," doložila.

Pracovnú verziu už rezort predložil na posúdenie koaličným partnerom. "Na konci januára sa k téme vrátime. Až 3,7 milióna exekučných konaní je veľká téma, preto považujem za absolútne prirodzené, že si to musia všetci naštudovať a následne nájsť prijateľné riešenie," skonštatovala Žitňanská. Šéfka rezortu spravodlivosti nechcela konkretizovať štátne inštitúcie, ktorých by sa amnestia mohla dotknúť. "Nebudem teraz predčasne hovoriť o presných parametroch. Musíme sa najskôr dohodnúť, v akom rozsahu sa chceme zhostiť tejto témy, až potom môžme hovoriť o podrobnostiach či inštitúciách, ktorých sa to bude týkať," doplnila ministerka. Ako dodala, bolo by veľmi nešťastné uvádzať konkrétnosti vopred, pretože by to mohlo vyvolať očakávania bez reálneho výsledku.

Žitňanská pripomenula aj skutočnosť, že inštitút osobného bankrotu na obrovské množstvo týchto problémov nepostačuje. "Dostupnejší osobný bankrot považujem za veľmi dobrý krok, najmä pre ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce a neexistuje pre nich iné východisko. Napriek tomu, keby sme sa spoliehali iba na tento inštitút, trvalo by to možno až desať rokov, pretože tej nahromadenej agendy je jednoducho priveľa," priblížila.

Odkaz pre ľudí

Odkaz pre ľudí je podľa Žitňanskej jasný - nemali by sa spoliehať na to, že ich niekto zbaví dlhov. "Záväzky treba platiť, ale zároveň by sme sa mali pokúsiť riešiť situáciu, ktorá nám prerástla cez hlavu. To je jednoducho fakt," zdôraznila s tým, že zmyslom je prijať mimoriadne opatrenia, ktoré nielen vyriešia sociálnu otázku, ale aj náklady štátnych inštitúcií spojené s vymáhaním ich pohľadávok. "Pokiaľ na konci dňa končia tie exekúcie tým, že sa z nich nič nevymôže, tak potom sú to náklady, ktoré sú vyhodené do luftu," uviedla.

Jej motiváciou je zároveň riešiť stav na súdoch zavalených exekúciami. Inak by ich bolo treba personálne posilniť. Ministerka odmietla, že by sa dalo spoľahnúť výlučne na novonastavené osobné bankroty. "Keby sme to nechali na osobný bankrot, tak nazbieraný balík máme zhruba tak na desať rokov," zdôvodnila.

Podľa Kaliňáka je to krok vpred

Minister vnútra Robert Kaliňák po rokovaní vlády uviedol, že exekučná amnestia je istým krokom vpred. Podľa jeho slov to rozviaže do určitej miery ruky ľudom, ktorí uviazli v dlhovej pasci. "Pokiaľ to pomôže pohnúť sa vpred aj na trhu práce, sme za. Ide najmä o ľudí, ktorí pracovať vedia, len majú strach, že ihneď, ako sa zamestnajú, im exekútor siahne na výplatu," uviedol Kaliňák s tým, že o podrobnostiach hovoriť nechce.

"Myslím si, že sme v tejto téme už pomerne ďaleko, ale je to záležitosť, ktorú rieši rezort spravodlivosti, preto by som nerád konkretizoval či neúmyselne zavádzal," doplnil Kaliňák. Do exekučnej amnestie by mohli byť zahrnuté aj niektoré dlhy voči polícii, uviedol minister vnútra Robert Kaliňák. Vysvetlil, že aj doteraz sa likvidovali dlhy, ktoré už neboli vymožiteľné. "Ja si myslím, že ten motív zákona, aby sa pomohlo ľudom, ktorí sa dostali do dlhovej pasce, je určite dobrý. Na druhej strane to nesmie znížiť ich zodpovednosť, pretože aj podľa toho návrhu zákona dlh nezaniká, len rozviaže ruky, aby tí ľudia mohli začať aj pracovať, pretože doteraz sa tak vyhýbajú pracovnému pomeru, aby neboli exekvovaní," doplnil.

Podľa Richtera má exekučná amnestia dva rozmery

Avizovaná exekučná amnestia má v rezorte práce a sociálnych vecí podľa slov jeho šéfa Jána Richtera (Smer-SD) dva rozmery. Jedným je sociálny rozmer, že Sociálna poisťovňa eviduje takmer 300 miliónov eur nedobytných pohľadávok. To zahŕňa aj desaťtisíce dôchodcov, ktorí niekedy naleteli tzv. šmejdom a neuvážene sa zadlžili nákupom rôznych predražených tovarov. "Problematika v Sociálnej poisťovni zamestnáva 36 exekútorov, ktorí by sa namiesto toho mohli venovať efektívnejšej práci," podotkol minister.

Dlhy podľa Richtera na druhej strane znemožňujú, aby sa množstvo ľudí uplatnilo na trhu práce, pretože ak sa zamestnajú, vezme im ich príjem exekútor. Exekučnú amnestia by tak mala pomôcť zamestnávateľom, ktorí majú problém s nedostatkom pracovnej sily. "Zadlženými sú totiž väčšinou ľudia, ktorí vedia robiť, robili. Dnes však nevezmú oficiálny pracovný pomer, pretože príde exekútor a mzdu im zoberie," doplnil Richter.

Hospodárenie Sociálnej poisťovne exekučná amnestia podľa ministra významne nezasiahne, pretože inštitúcia nemá profit z nevymožiteľných pohľadávok, ktoré po čase aj tak skončia v Slovenskej konsolidačnej. "Je však potrebné vytvoriť obranný mechanizmus na to, aby sa exekučná amnestia nezneužívala na špekulatívne účely," zdôraznil.

Bugár sa s návrhom oboznámil

Koaliční partneri sa oboznámili s predlohou zákona o exekučnej amnestii, ktorú pripravila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). "Je to komplikovaný návrh. Hovorili sme aj o zadržaní majetku," uviedol Béla Bugár. Ako dodal, téme sa budú ešte venovať a bude predmetom ďalších rokovaní. O odpustení dlžôb hovorí ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská už niekoľko mesiacov.

Predseda parlamentu Andrej Danko cez víkend hovoril, že o konkrétnych zmenách v exekučnej amnestii budú diskutovať nielen vo vládnej koalícii, ale aj s opozičnými stranami. Danko sa na rokovaní nezúčastnil zo zdravotných dôvodov. Do diskusie sa majú podľa neho zapojiť tiež predstavitelia Sociálnej poisťovne, finančnej správy a zdravotných poisťovní. Danko je za generálny pardon zo strany Sociálnej poisťovne.

Podľa SaS ide o podporu morálneho hazardu

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) príde s vlastným riešením situácie ohľadom zadlžovania obyvateľstva a následných exekúcií. Bude sa snažiť presadiť, aby sa budúce náklady na exekučné konanie zákonom prenášali z dlžníkov na veriteľov. SaS to oznámila v stredu prostredníctvom tlačovej správy.

Podľa poslanca Národnej rady SR a tímlídra SaS pre spravodlivosť Alojza Baránika rozsah nesplácaných dlhov po lehote splatnosti zo strany občanov a vysoký počet exekúcií vypovedajú o tom, že problém nie je len na strane dlžníkov, ale aj veriteľov, ktorí nedostatočne zohľadňujú solventnosť svojich klientov. "Sme presvedčení, že práve prenesením budúcich nákladov na exekučné konanie z dlžníkov na veriteľov sa eliminuje hazard na strane veriteľov a budú oveľa lepšie zvažovať, komu peniaze požičajú," vyhlásila SaS.

Strana deklarovala, že nepodporí taký typ takzvanej exekučnej amnestie, ktorý by v spoločnosti posilnil morálny hazard. Žiadny občan na Slovensku nemôže byť podľa nej na základe rozhodnutia vlády vyviazaný zo svojich finančných záväzkov spôsobom, ktorý ho navedie k opakovanému nezodpovednému správaniu a podporí ďalšie zadlžovanie. Občania a ani rôzne súkromné firmy tiež nemôžu dostať od vlády signál, že bezbrehé zadlžovanie a nesplácanie záväzkov sa oplatí, lebo nakoniec problémy vyrieši štát na účet všetkých daňových poplatníkov.

"Ak vláda príde s takýmto nešťastným riešením, sme pripravení obrátiť sa aj na Ústavný súd," uviedol Baránik s tým, že populisticky poňatá exekučná amnestia môže byť v kolízii s princípmi trhovej ekonomiky a princípmi právneho štátu. V SaS sú presvedčení, že väčší potenciál na riešenie dlhov má inštitút osobného bankrotu.

"Vláda by mala robiť podstatne viac na jeho popularizáciu medzi občanmi, posilniť kapacity v poradenstve a znížiť jeho administratívnu náročnosť," poznamenala podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Téma exekučnej amnestie sa podľa Ďuriš Nichlosonovej v mnohom dotýka práve sociálne vylúčených spoločenstiev, keď ľudia pre exekúcie pracujú len načierno. "Sfunkčnenie inštitútu osobného bankrotu by mohlo situáciu vyriešiť," domnieva sa.

Je to nesytémové riešenie

Pripravovaná exekučná amnestia je nesystémové riešenie, ktoré môže v budúcnosti znížiť vymožiteľnosť práva na Slovensku. Upozorňujú na to exekútori zo Slovenskej komory exekútorov. Osobné bankroty sú podľa nich lepšie pre ľudí aj štát. Slovenská komora exekútorov (SKE) privítala „výrazné zjednodušenie osobného bankrotu“ ako inštitútu pre ľudí, ktorí si nevedia vlastnými silami poradiť s následkami exekúcie, prípadne sa dostali do dlhovej špirály a pre exekúcie pre nich nie je zaujímavým riešením ani nájdenie si riadneho zamestnania.

"Nárast čísiel žiadateľov o osobný bankrot potvrdzuje, že toto opatrenie sa stretlo s pozitívnou reakciou u ľudí," uviedla hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová. Pripravovanú exekučnú amnestiu považujú exekútori za nesystémové opatrenie, ktoré má do budúcnosti potenciál znížiť vymožiteľnosť práva na Slovensku. Poukazujú na nárast a nesplácanie záväzkov dlžníkov aj v prípadoch, kde doteraz neevidovali žiadne problémy. Vidia za tým možnú špekuláciu ľudí, ktorých sa môže týkať ohlasovaná exekučná amnestia.

"Exekučná amnestia je nespravodlivá voči všetkým, ktorí poctivo splácajú svoje záväzky a neprenášajú vlastné bremeno na prostriedky všetkých daňových poplatníkov," uviedli exekútori. Rovnako je táto amnestia podľa nich nespravodlivá voči tým, ktorí sa rozhodli využiť inštitút osobného bankrotu, splnili jeho finančné aj administratívne podmienky a sami sebe do budúcnosti obmedzili prístup k možným úverovým zdrojom. "A je nespravodlivá aj voči veriteľovi, teda štátu v podobe všetkých jeho daňových poplatníkov, ktorí sa nadobro zrieknu svojich pohľadávok," doplnila SKE, podľa ktorej je exekučná amnestia zlý signál pre všetkých poctivých a povzbudenie pre nepoctivých.

Exekútori pripomínajú jeden z častých argumentov uvádzaný v prospech exekučnej amnestie. A to je počet exekúcií, ktorých má byť vyše tri milióny. Exekučná amnestia má tento počet znížiť. Exekútori uvádzajú, že podľa Centrálneho registra exekúcií sa exekúcie týkajú spolu 968.986 fyzických osôb, medzi ktorými sú aj podnikatelia-živnostníci.

Z toho 517.908 osôb rieši jedno exekučné konanie, na 152.154 ľudí sú vedené po dve exekúcie, trom konaniam súčasne čelí spolu 79.243 fyzických osôb. Po sedem a viac exekúcií je evidovaných na 107.141 ľudí. "Tieto dáta ukazujú, že pre takmer polovicu ľudí postihnutých exekúciou nejde o jednorazovú, možno náhodnú udalosť, ale že v mnohých prípadoch sa z toho stal nebezpečný systém," upozorňuje SKE. Na Slovensku je v súčasnosti až 3,7 milióna exekučných konaní. Podľa stanoviska ministerstva z decembra 2017 je až približne polovica stará zhruba päť až desať rokov. Reálne sa tak podľa slov Žitňanskej v týchto sporoch nič nevymáha, iba sa zvyšujú finančné náklady všetkých zúčastnených. Ministerka očakáva, že odborná debata na úrovni koalície by mohla byť dokončená na prelome januára a februára tohto roka.